Стоимость остаётся неизвестной.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

После запуска серии видеокарт Radeon RX 7900 компания AMD не опубликовала никакой информации об остальной линейке RDNA3. По данным RedGamingTech, ожидается, что грядущая Radeon RX 7800 XT будет использовать чип Navi 32, который может предложить 60 вычислительных блоков CU с общим количеством в 3840 потоковых процессоров.

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Графическая вычислительная матрица будет изготовлена по 5-нм техпроцессу TSMC. Если верить слухам, видеокарты получат 256-битную шину памяти в паре с 16Gb VRAM GDDR6. По оценкам, потребление Radeon RX 7800 XT составит 285W.

Что касается Radeon RX 7700 XT, ожидается, что она будет использовать ту же матрицу Navi 32, но немного урезанную. Эта видеокарта будет иметь 12Gb памяти GDDR6 со 192-битной шиной и 48Mb кэша L3. Ожидается, что TGP Radeon RX 7700 XT составит 225W.

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Важно отметить, что GeForce RTX 4070, которая предположительно будет быстрее Radeon RX 7700 XT, имеет TGP 200W, в то время как максимальное потребление GeForce RTX 4070 Ti доходит до 285W. Кроме того, обе архитектуры GPU используют один и тот же технологический узел TSMC N5.