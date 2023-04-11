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RTX 4080 не смогла выдать и 14 FPS в Cyberpunk 2077 с трассировкой путей
С DLSS 3 количество кадров увеличилось до 70.
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Сегодня Cyberpunk 2077 получила масштабное обновление, которое добавляет режим Overdrive Mode, значительно улучшающий визуальное качество игры с помощью технологии трассировки путей. Эта функция была разработана для повышения качества теней, отражений и окружения в игре.

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Для проведения тестов производительности журналисты портала HardwareTimes использовали видеокарту GeForce RTX 4080 в паре с процессором Intel Core i9-13900KF на материнской плате ASUS ROG Maximus Hero. Кроме того, были задействованы два модуля DIMM DDR5 6000MT/s объемом 16Gb и кулер Lian Li Galahad 360 AIO.

Видеокарты серии GeForce RTX 4000 демонстрируют превосходные результаты при работе с трассировкой лучей. Даже в родном разрешении 1080p GeForce RTX 4080 смогла достичь 148 FPS при трассировке лучей, что снижается до 48 FPS при включении режима Overdrive. С помощью DLSS 2 GeForce RTX 4080 удалось сохранить среднее значение 99 FPS в разрешении 1080p.

GeForce RTX 4080 также показала неплохие результаты в разрешении 1440p: в среднем 98 FPS и 30 FPS при обычной трассировке лучей и трассировке путей соответственно. С использованием DLSS 2 производительность увеличилась до 69 FPS, а DLSS 3 еще больше увеличил среднее значение – до 112 FPS. Эти результаты показывают, что трассировка путей в три раза более требовательнее классического режима RTX даже на самых мощных видеокартах.

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Наконец, в 4K-разрешении GeForce RTX 4080 смогла достичь только 13 FPS в режиме Overdrive. Однако при использовании DLSS 2 частота кадров увеличилась до 35 FPS, а DLSS 3 позволила получить весьма играбельные 70 FPS. 

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