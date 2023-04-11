RTX 3090 поддерживает только 1080р 30 FPS.

Сегодня вышло свежее обновление для Cyberpunk 2077 на ПК, в котором реализована новейшая трассировка путей от NVIDIA – Overdrive Mode. Недавно выпущенный патч 1.62 демонстрирует технологическое превью нового режима Ray Tracing: Overdrive Mode, который работает плавно только на самых высокопроизводительных "машинах". Режим Overdrive поддерживается только последними двумя сериями видеокарт: GeForce RTX 4000 и GeForce RTX 3000. Топовая GeForce RTX 3090 работает с ним исключительно в разрешении 1080p, и то в 30 FPS.

реклама

Патч также добавляет поддержку NVIDIA DLAA – режима сглаживания на основе искусственного интеллекта, который требует NVIDIA RTX GPU и поддержку Intel XeSS.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Издание Digital Foundry в своём обзоре отметило невероятные визуальные улучшения, которые дает Cyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive Mode, несмотря на то, что он сопровождается значительными затратами производительности. Новый режим трассировки путей обеспечивает превосходную графику, которую можно сделать играбельной с помощью DLSS 3 и Frame Generation. Стоит отметить, что запустить игру в режиме трассировки путей и при этом получать хорошие впечатления могут только владельцы GeForce RTX 4090.