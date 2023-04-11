Сегодня вышло свежее обновление для Cyberpunk 2077 на ПК, в котором реализована новейшая трассировка путей от NVIDIA – Overdrive Mode. Недавно выпущенный патч 1.62 демонстрирует технологическое превью нового режима Ray Tracing: Overdrive Mode, который работает плавно только на самых высокопроизводительных "машинах". Режим Overdrive поддерживается только последними двумя сериями видеокарт: GeForce RTX 4000 и GeForce RTX 3000. Топовая GeForce RTX 3090 работает с ним исключительно в разрешении 1080p, и то в 30 FPS.
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Патч также добавляет поддержку NVIDIA DLAA – режима сглаживания на основе искусственного интеллекта, который требует NVIDIA RTX GPU и поддержку Intel XeSS.
Издание Digital Foundry в своём обзоре отметило невероятные визуальные улучшения, которые дает Cyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive Mode, несмотря на то, что он сопровождается значительными затратами производительности. Новый режим трассировки путей обеспечивает превосходную графику, которую можно сделать играбельной с помощью DLSS 3 и Frame Generation. Стоит отметить, что запустить игру в режиме трассировки путей и при этом получать хорошие впечатления могут только владельцы GeForce RTX 4090.