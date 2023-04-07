О пропаже узнали аж на следующее утро.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Не секрет, что устройства Apple имеют высокую цену и сохраняют свою стоимость с течением времени, что делает их главной мишенью для грабителей. Так, недавно группа воров похитила сотни iPhone, часы Apple и iPad из магазина Apple Store в торговом центре Alderwood Mall в Вашингтоне на сумму в почти $500 000. Ограбление было проведено профессионально: воры проникли в магазин через отверстие в стене ванной комнаты соседнего магазина, вынесли всё что смогли и не оставили никаких следов.

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Оказавшись внутри соседней кофейни, грабители прорезали стену ванной комнаты, создав отверстие размером 24 на 18", которое привело их прямо в подсобное помещение Apple Store. Сообщается, что воры унесли 436 моделей iPhone, неизвестное количество часов Apple Watch и планшетов iPad, а компьютеры Mac оставили нетронутыми. Возможно, из-за их размера и сложности перемещения. Кража была обнаружена на следующее утро, когда сотрудники пришли на работу.

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Региональный менеджер кофейни выразил удивление близостью Apple Store, а украденные устройства, вероятно, были проданы ничего не подозревающим покупателям. Однако Apple может сделать украденные устройства бесполезными, заблокировав IMEI и серийные номера, связанные с ними. Грабители были хорошо организованы и носили маски и перчатки, чтобы не оставлять следов. Расследование инцидента продолжается. В ближайшее время ожидается обнародование дальнейших подробностей.