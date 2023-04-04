Илон Маск, похоже, снова занимается своими фирменными действиями по искусственному продвижению мемных криптовалют, о чем свидетельствует недавнее изменение логотипа Twitter. Социальная медиа-платформа гудит от сообщений о том, что некоторые пользователи видят логотип Dogecoin вместо культовой синей птицы. Результат этого изменения был незамедлительным: цена Dogecoin подскочила почти на 25% по сравнению с утренними значениями.
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Илон Маск, напомним, в прошлом неуклонно продвигал Dogecoin, что стало значительным фактором невероятного взлета этой монеты в начале 2021 года. Генеральный директор Tesla использовал различные стратегии для продвижения DOGE: от смены фотографии своего профиля в Twitter до твитов о политике, поддерживающей DOGE. Например, о принятии компанией Tesla монеты-мема в качестве способа оплаты товаров на своем официальном сайте. Илон Маск даже публично призвал McDonald's последовать его примеру, предложив в качестве стимула съесть Happy Meal в прямом эфире.
После шумихи вокруг Dogecoin Илон Маск стал объектом иска на $258 млрд от недовольных инвесторов, которые утверждали, что он управлял "финансовой пирамидой" с использованием мемной криптовалюты.