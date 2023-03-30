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Kachka За пост начислено вознаграждение
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Карту получит относительно скромный ценник.
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4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Во время недавнего брифинга для прессы было объявлено, что стоимость грядущей GeForce RTX 4070 составит всего $599. Эта информация была подтверждена тремя разными авторитетными источниками. Однако важно отметить, что NVIDIA известна тем, что в последний момент вносит изменения в свои ценовые стратегии.

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GeForce RTX 4070 будет значительно дешевле, чем ее старшая версия – GeForce RTX 4070 Ti, которая изначально стоила $899. Модель Ti, напомним, первоначально называлась GeForce RTX 4080 12Gb, но после общественного резонанса NVIDIA решила снять карту с производства. Позже компания выпустила эту же модель с новым названием по сниженной цене в $799.

Стоимость GeForce RTX 4070 будет эквивалентна цене GeForce RTX 3070 Ti на старте продаж.

Что касается технических характеристик, GeForce RTX 4070 будет иметь такое же количество ядер, как и GeForce RTX 3070 (5888 CUDA), однако она будет отличаться обновленной памятью с технологией GDDR6X и дополнительным объемом (+4Gb). Несмотря на более узкую шину памяти (192-бит), максимальная пропускная способность карты будет выше благодаря модулям на 21 Гбит/с.

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Запуск GeForce RTX 4070 запланирован на 13 апреля, а рецензенты, как ожидается, получат свои тестовые устройства в начале следующей недели.

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#rtx #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4070 #rtx 4070 ti
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Olga386
17:40
Документально? в/на Украине? Сейчас? Ты это серьёзно?%) Хотя, если ты о той "документальности" когда прикладом по почкам, то в принципе да, можно и "документально":))
На Украине появились планы направлять повестки о мобилизации с помощью сетевых мессенджеров
Влад Володченко
17:40
слава украине!
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Ёшкин кот
17:39
Некоторым лучи не настолько нужны
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Ёшкин кот
17:39
Больше интересен вопрос , насколько амд допилила дрова и подняла производительность этих карт за 2 года
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Кирилл Григорьев
17:37
Для тебя нет смысла использовать лучи, т.к. в основном они срезают производительность в 3 раза, вам под это дело костыль dlss придумали. И я сильно сомневаюсь что ты используешь лучи хоть в каком-то в...
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
FelsheR-BAN100704
17:36
С таким громким названием и блеклым рекламным содержимым, любой нормальный покупатель возьмёт интел.)
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