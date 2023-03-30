Карту получит относительно скромный ценник.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Во время недавнего брифинга для прессы было объявлено, что стоимость грядущей GeForce RTX 4070 составит всего $599. Эта информация была подтверждена тремя разными авторитетными источниками. Однако важно отметить, что NVIDIA известна тем, что в последний момент вносит изменения в свои ценовые стратегии.

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GeForce RTX 4070 будет значительно дешевле, чем ее старшая версия – GeForce RTX 4070 Ti, которая изначально стоила $899. Модель Ti, напомним, первоначально называлась GeForce RTX 4080 12Gb, но после общественного резонанса NVIDIA решила снять карту с производства. Позже компания выпустила эту же модель с новым названием по сниженной цене в $799.

Стоимость GeForce RTX 4070 будет эквивалентна цене GeForce RTX 3070 Ti на старте продаж.

Что касается технических характеристик, GeForce RTX 4070 будет иметь такое же количество ядер, как и GeForce RTX 3070 (5888 CUDA), однако она будет отличаться обновленной памятью с технологией GDDR6X и дополнительным объемом (+4Gb). Несмотря на более узкую шину памяти (192-бит), максимальная пропускная способность карты будет выше благодаря модулям на 21 Гбит/с.

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Запуск GeForce RTX 4070 запланирован на 13 апреля, а рецензенты, как ожидается, получат свои тестовые устройства в начале следующей недели.