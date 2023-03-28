Все три модели можно будет приобрести к началу лета.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ожидается, что в мае этого года NVIDIA выпустит две новые видеокарты поколения Ada Lovelace: GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060, которые нацелены на средне-бюджетный сегмент. Эти карты основаны на архитектуре GPU Ada и будут выпущены после GeForce RTX 4070, дебют которой намечен на 13 апреля.

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Ожидается, что GeForce RTX 4060 Ti будет использовать кристалл AD106-350-A1, который представляет собой урезанную версию полноценного ядра AD106. Слухи предполагают, что видеокарта получит 4352 ядра CUDA, 8Gb памяти GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с, 128-битный интерфейс шины и 32Mb кэша L2. Кроме того, потребление чипа составит скромные 150-160W, что примерно на 25% ниже, чем у его предшественника – GeForce RTX 3060 Ti.

Обычная GeForce RTX 4060, с другой стороны, будет использовать полностью активированную матрицу AD107. Карта будет иметь 3072 ядра CUDA, 8Gb памяти GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с и 128-битную шину. TGP – в диапазоне 110W.

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Исходя из этих спецификаций можно предположить, что GeForce RTX 4060 Ti будет иметь производительность, аналогичную GeForce RTX 3070 Ti. По данным инсайдеров, карта на старте получит ценник в районе $399.