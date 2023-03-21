Зато тихая в рабочих нагрузках.

Компании ASUS и Noctua вновь объединили усилия для создания ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition – видеокарты, которая может похвастаться улучшенными тепловыми и акустическими характеристиками по сравнению с оригинальной TUF Gaming GeForce RTX 4080. Сотрудничество двух производителей привело к появлению "самого тихого графического процессора" в своём классе.

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Новая видеокарта оснащена двумя 120-мм вентиляторами Noctua NF-A12x25 PWM вместо трех стандартных 110-мм вентиляторов, что в сочетании с более продуманным радиатором обеспечивает лучшее охлаждение. Для достижения максимальной эффективности радиатор был переработан с нуля: добавлена паровая камера и пять 8-мм тепловых трубок.

Кент Чиен, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер мультимедийного подразделения ASUS, выразил своё восхищение сотрудничеством с Noctua, заявив, что компании объединили опыт в области охлаждения чипов, чтобы создать видеокарту, которая предлагает непревзойденную производительность без ущерба для уровня шума.

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Судя по первым анонсам, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition – это идеальная видеокарта для тех, кому требуется хорошая мощность GPU в сочетании с тихим корпусом. Полноценные обзоры карты появятся чуть позже: судить ускоритель в первую очередь следует именно по ним. Стоить данная модель будет минимум 1 650 долларов.