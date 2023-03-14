Вопрос лишь в том, так ли она нужна.

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Согласно источникам Insider Gaming, в разработке находится новая модель консоли PlayStation 5. Сообщается, что, помимо этого, в конце 2023 года планируется выпуск новой PS5 со съемным дисководом, которая заменит текущие приставки, чтобы снизить затраты на производство и доставку. Однако важно отметить, что речь не о PS5 Pro.

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К сожалению, на данный момент подробности о технических характеристиках PS5 Pro неизвестны. Единственное, на что можно обратить внимание, так это на недавно опубликованный патент архитектора PlayStation Марка Черни, в котором утверждается, что Sony Interactive Entertainment стремится повысить производительность трассировки лучей в видеоиграх.

По аналогии с обновлением PS4 до PS4 Pro, PS5 Pro, как ожидается, будет отличаться улучшенными визуальными характеристиками и более мощной производительностью в играх.

Стоит отметить, что следующее поколение PlayStation – PS6, вряд ли в таком случае будет выпущено до 2028 года. Это ставит график выхода консолей текущего поколения в один ряд с их предшественниками.

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Сегодня на повестке дня стоит главный вопрос: будет ли PS5 Pro иметь смысл в контексте бизнес-стратегии Sony. Рынок консолей текущего поколения всё ещё стабилизируется после дефицита чипов, и разработчикам по-прежнему необходимо выпускать игры для старых устройств, чтобы продавать больше копий. В нынешнем финансовом году Sony намеревается продать около 30,5 миллионов единиц PS5.