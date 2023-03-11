Пока что модель доступна только в азиатском регионе.

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Компания Vastarmor, один из ключевых партнеров AMD, объявила о снижении стоимости на свою пользовательскую видеокарту Radeon RX 7900 XT, которая входит в новую линейку RDNA3. Графический процессор Vastarmor Radeon RX 7900 XT Starry Sky предназначен для азиатско-тихоокеанского рынка, оснащён графическим ядром Navi 31 XT и 5 376 ядрами. Тактовая частота модели немного ниже чем обычно – 2,0 ГГц.

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Видеокарта имеет 20Gb памяти GDDR6 с 320-битной шиной. Версия Radeon RX 7900 XT от Vastarmor также имеет металлические задние панели и три вентилятора с эффектом дыхания RGB.

Графический процессор Vastarmor RX 7900 XT Starry Sky доступен в Китае всего за 6 399 юаней, что на 150 долларов меньше официальной рекомендованной цены в регионе (7 399 юаней). Маловероятно, что видеокарта будет продаваться в других регионах.

Судя по тестам игровых журналистов, видеокарта Vastarmor RX 7900 XT Starry Sky представляет собой достаточно мощный вариант для геймеров и создателей контента, которые ежедневно работают с требовательными приложениями и рендерингом видео.

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Напомним, недавно стало известно, что AMD специально не создавала аналог GeForce RTX 4090 в линейке RDNA3, потому что такая карта оказалась бы слишком дорогой и неуместной.

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