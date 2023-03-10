В недавнем интервью изданию ITMedia представители AMD Рик Бергман и Дэвид Ванг рассказали об архитектурах RDNA3 и своих целях в отношении этих продуктов. На вопрос, почему AMD не выпустила графический процессор RDNA3 в линейке Radeon RX 7000, способный конкурировать с GeForce RTX 4090 от NVIDIA, Рик ответил, что компания имела возможность разработать такой чип, но она решила не делать этого из-за опасений по поводу повышенного энергопотребления и "огромной" стоимости.
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Заглядывая в будущее, Дэвид Ванг заявил, что трассировка лучей в перспективе станет основным направлением в будущей графике RDNA4. Кроме того, AMD хочет продолжать повышать производительность видеокарт такими же темпами, как это было с RDNA3. По сравнению с RDNA 2, напомним, прирост кадров составил около 60%.
Очевидно, что AMD может и дальше "выжимать" производительность из RDNA3, и вполне возможно, что выпуск будущего флагмана Radeon RX 7000 не за горами. Вероятно, если "красная" компания и покажет нам реального конкурента GeForce RTX 4090, то эта карта будет ориентирована в первую очередь на энтузиастов, а не на рядовых геймеров. Работу же над трассировкой лучей AMD затеяла, потому что в данной сфере себя показали лучше даже видеокарты Intel Arc Alchemist.
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