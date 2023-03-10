Такая видеокарта была бы слишком дорогой и требовательной.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В недавнем интервью изданию ITMedia представители AMD Рик Бергман и Дэвид Ванг рассказали об архитектурах RDNA3 и своих целях в отношении этих продуктов. На вопрос, почему AMD не выпустила графический процессор RDNA3 в линейке Radeon RX 7000, способный конкурировать с GeForce RTX 4090 от NVIDIA, Рик ответил, что компания имела возможность разработать такой чип, но она решила не делать этого из-за опасений по поводу повышенного энергопотребления и "огромной" стоимости.

реклама

Заглядывая в будущее, Дэвид Ванг заявил, что трассировка лучей в перспективе станет основным направлением в будущей графике RDNA4. Кроме того, AMD хочет продолжать повышать производительность видеокарт такими же темпами, как это было с RDNA3. По сравнению с RDNA 2, напомним, прирост кадров составил около 60%.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Очевидно, что AMD может и дальше "выжимать" производительность из RDNA3, и вполне возможно, что выпуск будущего флагмана Radeon RX 7000 не за горами. Вероятно, если "красная" компания и покажет нам реального конкурента GeForce RTX 4090, то эта карта будет ориентирована в первую очередь на энтузиастов, а не на рядовых геймеров. Работу же над трассировкой лучей AMD затеяла, потому что в данной сфере себя показали лучше даже видеокарты Intel Arc Alchemist.

Источник.