Процессор и оперативная память контролируются грибами.

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Лаборатория нетрадиционных вычислений (UCL) при Университете Западной Англии недавно представила изданию Popular Science свою революционную материнскую плату в виде одного большого гриба. Главная цель лаборатории, как сообщается, состоит в совмещении аппаратных и программных концепций с живыми организмами.

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На материнской плате грибы соединяются друг с другом через мицелий – тонкие разветвлённые нити. Грибная плата использует мицелий в качестве проводника, который может заменить другие электронные компоненты, такие как процессор или память. В предыдущем исследовании было продемонстрировано, что грибы могут "общаться" с помощью мицелия посредством электрических сигналов. Нити могут как посылать и принимать электрические сигналы, так и сохранять память.

Хотя грибные компьютеры пока не могут конкурировать по производительности с обычными ПК, оснащенными современными процессорами, они обладают рядом других преимуществ. Например, превосходной энергоэффективностью: потребляют такие устройства минимум энергии.

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По словам учёных, это исследование всего лишь демонстрирует потенциал для реализации вычислений с помощью грибов. В будущем из мицелия можно будет выращивать более совершенные компьютеры.

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