Grand Theft Auto: San Andreas и по сей день остаётся одной из самых популярных игр в серии, созданной Rockstar Games. Поклонники игры давно мечтают о полноценном ремейке классического тайтла с открытым миром, но, похоже, что такой проект появится только в далеком будущем: сейчас Rockstar полностью сосредоточилась на разработке следующей части – Grand Theft Auto 6.
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Несколько часов назад ютубер с ником TeaserPlay опубликовал концепт-трейлер ремейка Grand Theft Auto: San Andreas, демонстрирующий, как игра могла бы выглядеть при использовании современных технологий, таких как, например, современный движок Unreal Engine 5. Несмотря на некоторые недостатки в воссоздании Лос-Сантоса, общий результат в визуальном плане впечатляет.
Хотя Rockstar попыталась обновить первые три игры в сборнике Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, выпущенном в 2021 году, ремастеры всё равно оставили поклонников в ожидании чего-то большего. Трилогия, хоть и получала постоянные обновления, всё ещё далека от совершенства, т.к. по-прежнему содержит огромное количество графических багов.
Следующей "громкой" игрой от Rockstar Games станет Grand Theft Auto 6, дата выхода которой на данный момент не подтверждена. В прошлом году, напомним, в сеть просочился ранний геймплей игры. Тогда представители студии заверили поклонников, что утечка никак не повлияет на дальнейшую разработку.
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