Согласно последним сообщениям, Rockstar Games может сократить некоторые аспекты долгожданной игры GTA 6, чтобы выпустить её к определённой дате. С момента выхода последней игры GTA прошло уже десять лет, а успех Rockstar в GTA Online превратил микротранзакции в обычное явление в индустрии. Опираясь на свежие данные, несмотря на активную разработку, Rockstar не торопится выпускать следующую часть серии.
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Инсайдер с ником Tez2, обсуждая Grand Theft Auto 6, намекнул, что в настоящее время основное внимание уделяется выходу игры в 2024 году, а возможные задержки могут сдвинуть релиз на начало 2025 года. Одним из ключевых факторов, который способен испортить планы Rockstar, является политика "возвращения в офис", которую недавно поддержали многие игровые студии.
Анализируя информацию, полученную от своих источников, Tez2 предположил, что альтернативным вариантом для Rockstar может стать сокращение текущих планов и выпуск урезанной версии игры на старте. Всё что не успеют сделать к следующему году, добавят в первый же бесплатный DLC. Такой подход может оказаться более приемлемым для руководства студии, чем дальнейшие переносы игры.
Стоит отметить, что это всего лишь слухи, и детали могут измениться по мере продолжения разработки.
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