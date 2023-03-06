Его даже можно кастомизировать.

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Долгожданный момент для поклонников вселенной "Гарри Поттера" наконец настал: теперь игрокам доступен мод, позволяющий напрямую играть в Hogwarts Legacy за "мальчика, который выжил".

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В настоящее время можно скачать два мода на Гарри Поттера. Один из них создан энтузиастом с ником Chris Rubino, а другой принадлежит модеру Crazy Potat. По сообщениям СМИ, 3D-модель из первого мода кажется наиболее близкой к внешности Дэниела Рэдклиффа, игравшего Гарри в фильмах. Тем не менее, обе модификации определенно стоят того, чтобы их опробовать.

Одна из самых впечатляющих особенностей этих модов – возможность выбрать любую прическу при создании персонажа. Кроме того, мужской голос также по умолчанию максимально приближен к голосу Дэниела Рэдклиффа, что делает персонажа похожим на оригинального Гарри Поттера.

Помимо роли Гарри Поттера, игроки могут стать Гермионой: мод с ней был представлен ещё на прошлой неделе.

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Для тех, кто интересуется другими модами для Hogwarts Legacy, в сети пользуются огромной популярностью режимы VR и Multiplayer, находящиеся в раннем доступе. В настоящее время их можно загрузить только после подписки на Patreon. К счастью, они станут бесплатными, как только выйдут из бета-теста.

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