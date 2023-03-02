На задней панели фирменный принт Yeston.

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Магазин Newegg скоро выпустит новейшую пользовательскую видеокарту Yeston под названием GeForce RTX 4080 Sakura Sugar. Несмотря на то что Newegg остается относительно скрытным в отношении своей продукции на рынке США, стало известно, что данная карта всё таки появится. Никаких прямых комментариев относительно ситуации не было.

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Yeston GeForce RTX 4080 Sakura Sugar станет одним из первых графических процессоров RTX 4080 с белой печатной платой. Однако это уже не эксклюзив, поскольку GALAX недавно анонсировала свою модель HOF GeForce RTX 4080. Хотя дизайн Yeston RTX 4080 Sakura Sugar уникален, цена определённо не является одной из сильных сторон модели. В настоящее время на Newegg она продаётся за 1 399 долларов, что делает её самой дорогой пользовательской моделью RTX 4080, доступной на сайте: по более высокой цене продаются только два устройства.

Такая стоимость вряд ли будет сулить что-либо хорошее компании Yeston, поскольку китайская фирма является новичком на рынке США, особенно если учитывать серию RTX 4000. Следует также отметить, что Radeon RX 7900 XT Sakura тоже дебютировала по очень высокой цене – 1 199 долларов, после чего РРЦ быстро опустили до 1 069 долларов.

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Как сообщается на странице продукта, Yeston GeForce RTX 4080 Sakura Sugar поступит в продажу 10 марта.

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