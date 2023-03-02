За игру отвечает встроенный чип NDP200.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Культовая игра Doom прошла долгий путь с момента своего появления. Благодаря возможности портирования практически на любую платформу, включая Raspberry Pi, проект стал эталоном в игровом мире. Новая статья в IEEE Spectrum проливает свет на ещё одно уникальное применение этой игры. В данном случае на игру в Doom была запрограммирована нейросеть с ультранизким энергопотреблением: всего 1 милливатт.

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Нелегко понять значение 1 милливатта мощности, который составляет 1/1000 часть ватта. Чтобы представить это в перспективе, можно взять топовую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090, которая потребляет около 400-450 ватт энергии. Это означает, что чип искусственного интеллекта, о котором мы сегодня говорим, потребляющий всего один милливатт, требует в 400 000 раз меньше энергии, чем RTX 4090. Хотя нейросеть со встроенным чипом NDP200 не претендует на звание лучшей видеокарты из-за её основного использования для принятия решений на основе уже имеющихся данных, её способность запускать Doom, безусловно, впечатляет.

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Чип NDP200, также известный как Neural Decision Processor, представляет собой микросхему с ультранизким энергопотреблением, предназначенную для нейронных сетей. Её основная функция – мониторинг видео- и аудиовходов. Благодаря возможности работать на частоте до 100 МГц NDP200 имеет определённое сходство с оригинальным Raspberry Pi.

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