Пользователь Reddit с ником psychoOC провёл два месяца, работая над новым компьютером, который вывел водяное охлаждение на совершенно новый уровень. Сообщается, что ПК может похвастаться сборкой GPU AMD Radeon RX 7900 XTX + CPU AMD Ryzen 7 7700X, причём каждый компонент, от планок оперативной памяти до жесткого диска, покрыт собственным флуоресцентным водоблоком. Установка разработана для экстремальных температур и светится ультрафиолетом, из-за чего за наблюдением работы ПК можно провести немало времени.
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Чтобы соответствовать параметрам наилучшего теплообмена, тщательно продуманы в сборке были все мельчайшие детали. Например, в GPU на каждом чипе памяти установлен мини-водоблок с трубками для подачи охлаждающей жидкости на компоненты, которые сводятся к более крупному блоку над самой видеокартой.
По оценкам PsychoOC, сборка компьютера с нуля составила около 7 500 долларов, что является довольно большой суммой даже для современного профессионального геймерского ПК.
Ультрафиолетовые лампы также охлаждаются жидкостью, что не только красиво, но и продлевает их срок службы. Система водяного охлаждения состоит из 69 водоблоков, 6 радиаторов GTR, 100 футов трубок (3 тыс. см), 2 галлонов с жидкостью, 6 насосов, 4 кулеров Phobya RAM и 7 вентиляторов Cooler Master UV Оrange 2004 года.
Всё это водяное охлаждение позволяет сборке практически не нагреваться: максимальная температура GPU во время тестов не превысила 26°C, а температура CPU – 40°C.
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