Компания Zhihui Microelectronics, разработчик графических процессоров из Китая, недавно представила свою первую видеокарту, способную обеспечить уровень производительности, аналогичный GeForce GTX 1650 от NVIDIA, и при этом отличающуюся большей энергоэффективностью. Этот графический чип подходит для различных вычислительных систем, включая настольные компьютеры и ноутбуки.
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Видеокарта Zhihui IDM929 основана на фирменной архитектуре IDMV компании Zhihui, и хотя полный набор характеристик так и не раскрыт, известно, что GPU имеет производительность в районе 2,5 TFLOPS, основанную на ядрах FP32. Эти показатели сопоставимы с GeForce GTX 1650, которая была выпущена в середине 2020 года. Кроме того, графический процессор поддерживает декодирование видео в форматах H.264, MPEG2, MPEG4, VC-1, DivX и VP6, а также имеет разъемы DVI, HDMI и D-Sub/VGA.
Графический процессор производится по 14-нм технологическому процессу, что может говорить о том, что за его создание отвечала компания Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Тактовая частота чипа достигает 1,2 ГГц, что относительно мало для 14-нм узла, хотя возможно, что именно из-за низкой частоты видеокарта показывает хорошие показатели энергоэффективности.
Что касается производительности, то вряд ли IDM929 сможет конкурировать с видеокартами высокого класса, предназначенными для игр. Уровня мощности GeForce GTX 1650, тем не менее, достаточно для базового рендеринга и большинства игр на средне-низких настройках.
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