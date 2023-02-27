Инсайдер утверждает, что компания идёт ва-банк

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Судя по данным известного инсайдера Тома Хендерсона, в обозримом будущем Ubisoft планирует выпустить сразу 4 новые игры по Assassin's Creed. В настоящее время эти проекты находятся на разных стадиях разработки и имеют следующие кодовые имена: Mirage, Codename Red, Codename Hexe и Codename Jade. Кроме того, Ubisoft объявила, что работает над многопользовательским тайтлом под названием Project Invictus, выход которого ожидается в самое ближайшее время.

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Согласно источникам, шесть игр Ubisoft уже сейчас находятся в разработке, а ещё одна, под названием Project Nexus, будет представлена на выставке E3 в конце этого года. Помимо упомянутых игр, утверждается, что ещё три игры по Assassin's Creed находятся на стадии концептов. На данный момент они называются Nebula, Raid и Echoes. За создание каждой из них будет отвечать отдельная студия.

Один из информаторов инсайдера Тома Хендерсона сообщает, что Ubisoft решила "пойти ва-банк" с Assassin's Creed и другими крупными франшизами.

Project Nebula от Ubisoft Sofia – три различных сеттинга, включая Индию, империю ацтеков и Средиземноморье

Project Raid от Ubisoft Chengdu – бесплатная кооперативная игра для 4-х игроков, ориентированная в основном на PvE-геймплей

Project Echoes от Ubisoft Annecy – многопользовательский экшен, построенный вокруг технологии Ubisoft Scalar

Согласно источникам, Assassin's Creed вернётся к ежегодному циклу релизов и «встанет на конвейер». Первая игра, Assassin's Creed Mirage, должна выйти примерно в августе этого года; за ней последует Assassin's Creed Nexus в конце 2023 года; Codename Red запланирована на середину 2024 года, а Assassin's Creed Invictus - на начало 2025 года. Assassin's Creed Hexe ждать раньше 2026 года не стоит.

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Codename Red, если верить слухам, уже находится "в хорошей форме", с двумя играбельными персонажами и сильным упором на стелс. Что касается других игр, то пока что о них известно слишком мало, чтобы делать какие-то выводы.

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