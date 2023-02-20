В российском эквиваленте за него заплатили 4,7 млн рублей.

На прошлой неделе оригинальный iPhone первого поколения в нераспечатанной коробке был куплен на аукционе за $63 356. Устройство с 8Gb памяти увидело свет 29 июня 2007 года: тогда за него просили довольно высокую сумму – $599. Аукцион LCG Auctions начался в феврале со стартовой ценой в $2 500 и ожидаемой ценой продажи в $50 000. В результате было сделано 27 предложений, а итоговая ставка превысила ценник 2007 года аж в 106 раз.

реклама

Хозяйка оригинального iPhone, Карен Грин, была очень довольна продажей телефона: несколькими годами ранее она чудом не сдала его по программе трейд-ин ради приобретения современного девайса. Вероятно, она остановилась на этом решении потому, что три года назад её iPhone уже был оценён коллекционерами в $5 000. Дополнительным фактором, который побудил её выставить редкую модель на аукцион, стало то, что в прошлом году аналогичный iPhone удалось продать за $39 340. Аукционный дом, в свою очередь, утверждал, что за её телефон можно было получить не меньше $50 000.

Как выяснилось, за то, что iPhone оставался запечатанным все эти годы, владелица должна по большей части благодарить американских сотовых операторов. Специально для Business Insider Карен Грин рассказала, что когда её друзья подарили ей этот телефон, у неё было три одинаковых номера от Verizon, а iPhone поддерживал только AT&T. Вместо того чтобы тратить время и деньги на смену оператора, она просто положила телефон в пушистую пижаму и забыла о нём.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Продать свой раритетный iPhone Грин решила только по причине того, что в прошлом году она открыла студию косметики в Нью-Джерси, и ей резко понадобились дополнительные инвестиции в бизнес. В противном случае она собиралась хранить модель минимум десять следующих лет.