Кто-то игру хвалит, а кто-то ругает.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Первые оценки западной прессы по амбициозному постапокалиптическому боевику Atomic Heart от российской студии Mundfish разделили журналистов на два лагеря. Как и было обещано, 20 февраля на сайте агрегатора Metacritic появились обзоры игры. Для версии PS5 было опубликовано 23 обзора со средней оценкой в 75 баллов, на PC – 15 обзоров с оценкой в 78 баллов, а на Xbox Series X и S – 13 обзоров с оценкой в 74 балла. Издания для PS4 и Xbox One пока не были оценены.

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Впечатления от игры разнятся в зависимости от обозревателя. С одной стороны, Atomic Heart похвалили за уникальную эстетику, художественное оформление, красочный дизайн противников, графику, разнообразное музыкальное оформление и достойную производительность на консолях. С другой, обозреватели отметили недостатки игры: проблемы с темпом повествования, скучные открытые и пустые локации, скудость сверхспособностей, протагониста (характер и голос) и обилие багов.

Многие журналисты охарактеризовали альтернативный СССР, в котором происходят события игры, как одно из главных достоинств тайтла. Действия игры, напомним, разворачиваются в мире, где игрокам предстоит подавить восстание роботов в альтернативной России.

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Atomic Heart выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass (PC и Xbox) 21 февраля. Хотя обзоры разнятся, фанаты уже с нетерпением ждут возможности окунуться в этот захватывающий мир.