Мощность нового мобильного графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4090 действительно впечатляет, а работа по настройке производительности может сделать его ещё более результативным. К примеру, пользователь Reddit с ником Kelzs недавно решил на своей GeForce RTX 4090 в ноутбуке Razer Blade 18 опередить даже настольную видеокарту GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark Time Spy.
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Это весьма неплохое достижение, особенно если учесть, что графический процессор GeForce RTX 4090 для ноутбуков имеет такие же характеристики, как и десктопная GeForce RTX 4080, но с более низкими тактовыми частотами и "порезанным" потреблением.
Даже с учётом правильной настройки конфигурации графический чип ноутбука GeForce RTX 4090 достигает максимума на 250W, тогда как GeForce RTX 3090 Ti может потреблять вплоть до 450-500W в том же тесте производительности. Кроме того, хотя топовый мобильный процессор Ada Lovelace был немного медленнее, чем настольная GeForce RTX 4070 Ti, он по-прежнему стабильно работал на мощности в 250W. Подняв тактовые частоты видеокарты на 250 МГц и оставив базовые настройки памяти с помощью MSI Afterburner, мобильная GeForce RTX 4090 смогла продемонстрировать впечатляющую мощность и эффективность, что в очередной раз показывает, почему NVIDIA продолжает занимать лидирующие позиции в сегменте видеокарт для ноутбуков.
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