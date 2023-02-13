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Китайская видеокарта MTT S80 по производительности не смогла обогнать даже старую GT 1030
Китайским инженерам ещё есть над чем работать.
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Недавно мы рассказывали, что появилась новая китайская видеокарта под названием MTT S80, которая вполне может стать конкурентом NVIDIA и AMD в бюджетном сегменте рынка графических процессоров. Тогда производителя Moores Threads действительно хвалили, однако с выходом первых тестов ситуация кардинально изменилась не в лучшую сторону.

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Что касается характеристики видеокарты MTT S80, то она, ориентированная в основном на игры, имеет 14,4 TFLOPs, 16Gb памяти GDDR6, работает на частоте 1,8 ГГц и может обеспечивать до 300W мощности. Эталонный дизайн MTT S80 включает три вентилятора, пластиковый кожух, металлическую рамку сверху и четыре тепловые трубки, соединённые двумя алюминиевыми блоками в радиаторе.

По данным тестировщиков, MTT S80, потребляя при рабочих нагрузках около 252W, не смогла по уровню производительности догнать даже давно устаревшую GeForce GT 1030 (максимальный TGP – 30W), которая никогда не позиционировалась как средне-бюджетное устройство. Некоторые игры новый китайский продукт не запускает в принципе из-за проблем с совместимостью API и программного обеспечения.

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Продажи MTT S80 на внутреннем рынке едва ли принесут разработчикам прибыль, учитывая, что GeForce GT 1030, потребляя в разы меньше энергии, выдаёт больше кадров и стоит не 300 долларов, а около 100 долларов.
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#видеокарты #китай
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