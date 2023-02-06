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В прошлом году технический энтузиаст анонсировал видеокарту MTT S80, которая позиционировалась как "первый графический процессор с поддержкой PCIe Gen5. Недавно его поставили на производственный конвейер и дали оценить некоторым китайским экспертам. Обзоры были опубликованы ещё в ноябре прошлого года.

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Сообщается, что MTT S80 не является видеокартой топового сегмента и не претендует на конкуренцию с NVIDIA GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) и AMD Radeon RX 7000 (RDNA3). Несмотря на это, китайский чип может предложить хороший игровой опыт во многих современных тайтлах. Разработчики утверждают, что графический процессор MTT S80 имеет 4096 ядер CUDA, 16Gb памяти GDDR6 и поддерживает PCIe Gen5, чего нет ни у NVIDIA, ни у AMD. К сожалению, это вовсе не означает, что чип демонстрирует чудеса производительности.

Согласно тестам, MTT S80 существенно отстаёт от Intel Arc A770, которая чисто с технической точки зрения также является средне-бюджетной картой с 16Gb памяти. В устаревшем бенчмарке 3DMark 03 китайский ускоритель на 35-65% медленнее A770. В целом же на нём вполне можно играть даже в Crysis.

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Несмотря на то, что специалисты ежедневно работают над драйверами для видеокарты, она по-прежнему имеет несколько больших проблем. Одна из них – слишком высокое потребление энергии в режиме ожидания. Обозреватели утверждают, что в "спящем режиме" её потребление часто доходит до 110W.
Источник.

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