И почти такая же быстрая, как RTX 3070 Ti.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Последние несколько месяцев основной "водоворот слухов" направлен на средне-бюджетную видеокарту поколения Ada Lovelace – GeForce RTX 4060 Ti, которую компания NVIDIA до сих пор не анонсировала. Одна из самых масштабных утечек, связанных с картой, произошла позавчера, когда в бенчмарках удалось обнаружить результаты тестов GPU AD106 (кодовое название GeForce RTX 4060 Ti).

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По имеющимся данным, AD106 получит 4608 ядер CUDA, 8Gb памяти и 128-битную шину. Кроме тестов 3DMark, чип проверили в программе AIDA64, однако показатели в ней фактическую мощность карты никак не отображают.

В тестах новинку Ada Lovelace сравнивали с похожими картами прошлых поколений: GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 3070 Ti. Если судить по бенчмарку, производительность GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 3070 Ti будет приблизительно одинаковой. Тут важно отметить, что потребление первой составит скромные 180W, тогда как второй требуется 290W. Соответственно, из этого следует, что GeForce RTX 4060 Ti должна оказаться примерно на 20-25% быстрее GeForce RTX 3060 Ti.

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Одновременно с этим нужно учитывать, что карта может быть дороже предшественницы: по такой схеме NVIDIA уже запустила GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti. Если флагманская модель недавно появилась в ТОПе видеокарт Steam, заняв 43-е место, то RTX 4080 популярностью у геймеров не пользуется от слова совсем.