Отношениям Билла и Фрэнка, похоже, уделили слишком много внимания.

Внимание, далее идут сюжетные спойлеры!

реклама

Пилотный эпизод сериала The Last of Us от HBO – экранизации одноимённой игры, стал настоящим хитом среди фанатов тайтла. По их словам, реализм, качество и полнота сюжета переданы настолько хорошо, что в некоторых моментах сериал даже показывает себя лучше, чем оригинальная игра. Второй эпизод по степени успешности оказался примерно таким же. Оба собрали одинаковые рейтинги по User Score на оценочных порталах: 9 баллов из 10.

К большому удивлению, третий эпизод, появившийся на экранах вчера, зрителям не особо понравился. На Metacritic он получил всего 5 баллов из 10, что свидетельствует о явном снижении интереса. Причина, вероятнее всего, кроется в том, что весь эпизод уделили раскрытию отношений Билла и Фрэнка. Зрители утверждают, что в игре об этом почти не упоминалось, а ключевой линией должна оставаться история Джоэла и Элли – двух главных героев.

Как бы зрители не ругали сериал за излишнюю ответвлённость третьего эпизода, он всё равно стал одним из самых просматриваемых на HBO за последние десять лет, немного не дотянув до "Дома дракона" – истории дома Таргариенов задолго до событий "Игры престолов". Кроме того, сериал The Last of Us продлили на второй сезон: он станет адаптацией недавно вышедшей игры The Last of Us Part II.