Статистика гарантийных обращений от вендора Digitec.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Не секрет, что иногда игровые видеокарты, как и все остальные продукты, ломаются при использовании во время гарантийного срока. Весьма любопытной статистикой, демонстрирующей самых надёжных производителей графических процессоров на рынке, недавно поделилась крупная швейцарская торговая сеть компьютерной техники Digitec.

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По статистическим данным, самым надёжным производителем видеокарт является AsRock: ломаются только 0,3% всех чипов. Далее идут Gainward и Inno3D: 0,4% и 0,5% поломок. Лишь на немного больше бракованных видеокарт у PNY и Palit: 0,6% и 0,7%. Самыми ненадёжными в этом списке оказались Gigabyte, Sapphire и XFX: 1,8%, 2,4% и 2,5% их клиентов обращаются в сервисные центры из-за неполадок.

По материнским платам статистика совсем иная:

1 место – MSI, 2,8%

2 место – ASUS, 2,9%

3 место – Gigabyte, 3,1%

4 место – AsRock, 3,2%

5 место – Biostar, 4,6%

Если речь заходит о времени рассмотрения гарантийного случая и возврата видеокарты покупателю, то тут на первом месте Sapphire – всего 3 дня. Дольше всех процесс занимает у PNY и Gigabyte: 15 и 18 дней соответственно.

Быстрее всех со сломанными материнскими платами справляется Gigabyte (всего 3 дня), а дольше всех – AsRock (13 дней).

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что если частота обращений по гарантии приблизительно одинаковая вне зависимости от конкретной страны, то время обслуживания в каждом регионе своё.

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