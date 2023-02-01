Не секрет, что иногда игровые видеокарты, как и все остальные продукты, ломаются при использовании во время гарантийного срока. Весьма любопытной статистикой, демонстрирующей самых надёжных производителей графических процессоров на рынке, недавно поделилась крупная швейцарская торговая сеть компьютерной техники Digitec.
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По статистическим данным, самым надёжным производителем видеокарт является AsRock: ломаются только 0,3% всех чипов. Далее идут Gainward и Inno3D: 0,4% и 0,5% поломок. Лишь на немного больше бракованных видеокарт у PNY и Palit: 0,6% и 0,7%. Самыми ненадёжными в этом списке оказались Gigabyte, Sapphire и XFX: 1,8%, 2,4% и 2,5% их клиентов обращаются в сервисные центры из-за неполадок.
По материнским платам статистика совсем иная:
- 1 место – MSI, 2,8%
- 2 место – ASUS, 2,9%
- 3 место – Gigabyte, 3,1%
- 4 место – AsRock, 3,2%
- 5 место – Biostar, 4,6%
Если речь заходит о времени рассмотрения гарантийного случая и возврата видеокарты покупателю, то тут на первом месте Sapphire – всего 3 дня. Дольше всех процесс занимает у PNY и Gigabyte: 15 и 18 дней соответственно.
Быстрее всех со сломанными материнскими платами справляется Gigabyte (всего 3 дня), а дольше всех – AsRock (13 дней).
Стоит отметить, что если частота обращений по гарантии приблизительно одинаковая вне зависимости от конкретной страны, то время обслуживания в каждом регионе своё.
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