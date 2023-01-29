Карте потребуются все 4 слота расширения.

Совсем недавно мы рассказывали о том, что в Китае негласно анонсировали две новые бюджетные видеокарты поколения Ada Lovelace: GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060. К вечеру вчерашнего дня инсайдер с ником MEGAsizeGPU опубликовал несколько изображений предполагаемой GeForce RTX 4090 Ti – флагманской модели NVIDIA и самого мощного игрового графического ускорителя из когда-либо существовавших.

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Утверждается, что перед нами огромный процессор сразу на четыре слота расширения; на печатной плате указано РG137. Ранее такой же номер засветился в характеристиках т.н. "Монстра", о котором нам поведал инсайдер Kopite7kimi. Как показано ниже, процессор получит "золотой" дизайн кулера и вертикальную печатную плату. На фотографиях также можно заметить, что он ещё больше, чем обычная GeForce RTX 4090, и уж точно не может сравниваться по габаритам с поколением Ampere.

Согласно последним данным, GeForce RTX 4090 Ti получит 18176 ядер CUDA, 48Gb памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с и 384-битную шину. Потребление карты в рабочих нагрузках будет доходить до впечатляющих 800W, что на 200W больше, чем у GeForce RTX 4090.

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Вероятнее всего, данный графический процессор появится не скоро, но обилие фотографий говорит о том, что дизайн для GeForce RTX 4090 Ti разрабатывался уже очень давно. Будет ли видеокарта выпущена в принципе, пока неизвестно.

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