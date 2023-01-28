Недавно мы рассказывали, что компания MaxSun представила новую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti из серии iCraft. Уже сегодня стало известно, что китайский бренд Shangke Group, которому принадлежат MaxSun и Soyo, готовится выпустить два бюджетных чипа поколения Ada Lovelace: GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060. Заявки об их существовании уже были поданы в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
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В списке "листинга" от MaxSun также присутствует GeForce RTX 4070, однако хорошо нам известной GeForce RTX 4060 Ti, о которой ходит так много слухов, пока что нет. Вероятнее всего, утечка представляет собой не список уже готовых продуктов для выпуска на рынок, а лишь модели, которые потенциально могут быть запущены. Учитывая, что ни GeForce RTX 4050, ни GeForce RTX 4060 пока что не попали в т.н. "мельницу слухов", их релиз пройдёт после появления мобильных вариантов GeForce RTX 4000 Ada.
Сама компания Shangke Group вряд ли будет известна многим читателям, потому что её продукция в основном ориентирована на азиатский рынок. Туда она поставляет видеокарты, материнские платы, системы охлаждения и много чего другого. Некоторые товары даже доступны на Newegg, но до европейского рынка им ещё далеко.
Утечки цен на GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060 можно ждать уже в ближайшее время, как и их предварительные изображения.
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