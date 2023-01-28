Соответствующая заявка в ЕЭК уже была подана.

Недавно мы рассказывали, что компания MaxSun представила новую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti из серии iCraft. Уже сегодня стало известно, что китайский бренд Shangke Group, которому принадлежат MaxSun и Soyo, готовится выпустить два бюджетных чипа поколения Ada Lovelace: GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060. Заявки об их существовании уже были поданы в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

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В списке "листинга" от MaxSun также присутствует GeForce RTX 4070, однако хорошо нам известной GeForce RTX 4060 Ti, о которой ходит так много слухов, пока что нет. Вероятнее всего, утечка представляет собой не список уже готовых продуктов для выпуска на рынок, а лишь модели, которые потенциально могут быть запущены. Учитывая, что ни GeForce RTX 4050, ни GeForce RTX 4060 пока что не попали в т.н. "мельницу слухов", их релиз пройдёт после появления мобильных вариантов GeForce RTX 4000 Ada.

Сама компания Shangke Group вряд ли будет известна многим читателям, потому что её продукция в основном ориентирована на азиатский рынок. Туда она поставляет видеокарты, материнские платы, системы охлаждения и много чего другого. Некоторые товары даже доступны на Newegg, но до европейского рынка им ещё далеко.

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Утечки цен на GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060 можно ждать уже в ближайшее время, как и их предварительные изображения.

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