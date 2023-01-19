Сразу же после релиза топовой видеокарты нового поколения GeForce RTX 4080 NVIDIA кардинально изменила стратегию: теперь компания стремится делать свои графические ускорители максимально дешёвыми (в рамках конкретного ценового сегмента) и "отбивающими стоимость на 100%". Именно такой получилась карта GeForce RTX 4070 Ti и, по словам известного инсайдера Kopite7kimi, именно такой будет GeForce RTX 4060 Ti.
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Утверждается, что недавно инсайдер получил порцию свежих слухов о GeForce RTX 4060 Ti. Во-первых, чип станет первым устройством Ada Lovelace на кристалле AD106. Во-вторых, он получит 4352 ядра CUDA и 8Gb памяти GDDR6. Что ещё более примечательно, видеокарта будет потреблять уже не 220W, как предполагалось ранее, а всего 160W. Таким образом, TGP снизится не на 20W, и даже не на 40W, а на целых 60W, что играет большую роль для средне-бюджетного ускорителя. Потребление GeForce RTX 3060 Ti, стоит напомнить, в некоторых моментах превышает заявленные 200W.
По имеющимся данным, ближайший релиз в линейке Ada Lovelace – это GeForce RTX 4070 – младшая версия GeForce RTX 4070 Ti. Ее характеристики будут следующими:
- Кристалл: AD104
- Ядра: 5888
- Память: 12Gb GDDR6X
- Шина: 192-бит
- TGP: 200W
Релиз GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070 планируется где-то в первом квартале этого года. Точные даты пока никому не известны.
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