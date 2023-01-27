И существенно медленнее RTX 4060 Ti.

Вокруг серии новых видеокарт AMD Radeon RX 7900 после их выхода на рынок сложился некий ореол недопонимания и негатива со стороны геймеров. Производительность трассировки лучей (главная проблема AMD) и энергоэффективность оставляют желать лучшего. По итогам тестов, флагманская Radeon RX 7900 XTX по части мощности способна конкурировать лишь с GeForce RTX 4080, предтоповой моделью, тогда как потребляет она столько же, сколько и GeForce RTX 4090 за 1 599 долларов. Точно так же Radeon RX 7900 XT "обменивается ударами" со средне-бюджетной GeForce RTX 4070 Ti, но потребляет на уровне GeForce RTX 4080.

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По данным авторитетного инсайдера с ником All_The_Watts, третья видеокарта AMD поколения RDNA3 повторит неудачи первых двух. Radeon RX 7700 XT, которая должна выйти в этом году, не получит производительности уровня Radeon RX 6800. По плану, она должна была быть настолько же быстрой и ещё более привлекательной в ценовом сегменте.

В реальности, утверждает инсайдер, Radeon RX 7700 XT окажется между Radeon RX 6650 XT и Radeon RX 6700 XT. Таким образом карта будет немного медленнее GeForce RTX 3070 Ti и существенно медленнее GeForce RTX 4060 Ti. О каком-либо сравнении мощностей с GeForce RTX 4070 Ti и говорить не приходится.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Несмотря на вероятную правдоподобность, сейчас эта информация является не более чем слухом, и относиться к ней нужно с долей скептицизма. До релиза видеокарты ещё несколько месяцев, за которые AMD может поменять некоторые ключевые характеристики.