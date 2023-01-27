Вокруг серии новых видеокарт AMD Radeon RX 7900 после их выхода на рынок сложился некий ореол недопонимания и негатива со стороны геймеров. Производительность трассировки лучей (главная проблема AMD) и энергоэффективность оставляют желать лучшего. По итогам тестов, флагманская Radeon RX 7900 XTX по части мощности способна конкурировать лишь с GeForce RTX 4080, предтоповой моделью, тогда как потребляет она столько же, сколько и GeForce RTX 4090 за 1 599 долларов. Точно так же Radeon RX 7900 XT "обменивается ударами" со средне-бюджетной GeForce RTX 4070 Ti, но потребляет на уровне GeForce RTX 4080.
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По данным авторитетного инсайдера с ником All_The_Watts, третья видеокарта AMD поколения RDNA3 повторит неудачи первых двух. Radeon RX 7700 XT, которая должна выйти в этом году, не получит производительности уровня Radeon RX 6800. По плану, она должна была быть настолько же быстрой и ещё более привлекательной в ценовом сегменте.
В реальности, утверждает инсайдер, Radeon RX 7700 XT окажется между Radeon RX 6650 XT и Radeon RX 6700 XT. Таким образом карта будет немного медленнее GeForce RTX 3070 Ti и существенно медленнее GeForce RTX 4060 Ti. О каком-либо сравнении мощностей с GeForce RTX 4070 Ti и говорить не приходится.
Несмотря на вероятную правдоподобность, сейчас эта информация является не более чем слухом, и относиться к ней нужно с долей скептицизма. До релиза видеокарты ещё несколько месяцев, за которые AMD может поменять некоторые ключевые характеристики.