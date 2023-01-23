Это самые оптимальные видеокарты.

В последнее время особенно популярными стали тесты видеокарт по параметру цена/качество. Соответственно, наиболее дешёвые и мощные чипы стали самыми востребованными у геймеров. Очень часто к критерию цена/качество обращается именно компания AMD, которая позиционирует свои продукты как оптимальные и доступные. Наверное, по этой причине первые три места в списке издания Tom's Hardware занимают устройства "красной" компании. Оценивали чипы по их соотношению FPS/$.

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В результате исследования выяснилось, что наиболее оптимальным вариантом является средне-бюджетная Radeon RX 6600. Далее идёт Radeon RX 6700 XT, а за ней – Radeon RX 6500 XT. Четвёртое место, к большому удивлению, досталось новому чипу Intel – Arc A750. Первый процессор NVIDIA аж на шестом месте – это давно устаревшая GeForce GTX 1660 Ti за 179 долларов.

В конце списка расположилась флагманская видеокарта поколения Ada Lovelace GeForce RTX 4090. Не очень далеко от неё оторвалась GeForce RTX 4080, которая по цене/качеству также сильно проигрывает. Примерно в том же районе и новые Radeon RX 7900 XT/Radeon RX 7900 XTX. Чуть лучшая ситуация у GeForce RTX 4070 Ti, однако в ТОП она и близко не попала.

Довольно высоко издание оценило следующие карты:

Radeon RX 6750 XT – $400

GeForce RTX 2060 – $220

GeForce GTX 1660 Super – $189

Radeon RX 6600 XT – $325

GeForce RTX 3060 Ti – $389

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Важно заметить, что цены указаны в долларах США: в других регионах список по цене/качеству будет совершенно иным.

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