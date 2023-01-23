В последнее время особенно популярными стали тесты видеокарт по параметру цена/качество. Соответственно, наиболее дешёвые и мощные чипы стали самыми востребованными у геймеров. Очень часто к критерию цена/качество обращается именно компания AMD, которая позиционирует свои продукты как оптимальные и доступные. Наверное, по этой причине первые три места в списке издания Tom's Hardware занимают устройства "красной" компании. Оценивали чипы по их соотношению FPS/$.
реклама
В результате исследования выяснилось, что наиболее оптимальным вариантом является средне-бюджетная Radeon RX 6600. Далее идёт Radeon RX 6700 XT, а за ней – Radeon RX 6500 XT. Четвёртое место, к большому удивлению, досталось новому чипу Intel – Arc A750. Первый процессор NVIDIA аж на шестом месте – это давно устаревшая GeForce GTX 1660 Ti за 179 долларов.
В конце списка расположилась флагманская видеокарта поколения Ada Lovelace GeForce RTX 4090. Не очень далеко от неё оторвалась GeForce RTX 4080, которая по цене/качеству также сильно проигрывает. Примерно в том же районе и новые Radeon RX 7900 XT/Radeon RX 7900 XTX. Чуть лучшая ситуация у GeForce RTX 4070 Ti, однако в ТОП она и близко не попала.
Довольно высоко издание оценило следующие карты:
- Radeon RX 6750 XT – $400
- GeForce RTX 2060 – $220
- GeForce GTX 1660 Super – $189
- Radeon RX 6600 XT – $325
- GeForce RTX 3060 Ti – $389
Важно заметить, что цены указаны в долларах США: в других регионах список по цене/качеству будет совершенно иным.
Источник.