Покупатели разбирают чипы по любым ценам.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

За последние несколько месяцев новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4000 неплохо себя зарекомендовали, несмотря на наценки у розничных продавцов. Тем не менее, до выхода GeForce RTX 4070 Ti первенство по популярности держала флагманская GeForce RTX 4090 за 1 599 долларов. Всё по причине того, что GeForce RTX 4080 в два раза дороже своего предшественника, а вот по производительности мощнее всего на 50-60%.

реклама

GeForce RTX 4070 Ti тем временем выглядит гораздо привлекательнее: +75% к производительности и переплата в 200 долларов по сравнению с аналогичной моделью прошлого поколения. Ажиотаж на графический процессор заметен невооружённым глазом: за две недели с момента релиза карта выбилась на первое место по популярности у многих ритейлеров.

Немецкая сеть Mindfactory, например, за прошлую неделю по продажам видеокарт предоставляет следующую статистику:

GeForce RTX 4070 Ti – 280 единиц

GeForce RTX 3060 – 255 единиц

Radeon RX 6700 XT – 180 единиц

Radeon RX 7900 XTX – 120 единиц

GeForce RTX 4090 – 90 единиц

GeForce RTX 4080 – 80 единиц

6 из 10 самых продаваемых видеокарт в магазине Newegg – это Ada Lovelace. Первое место досталось Gigabyte GeForce RTX 4090, второе – Gigabyte GeForce RTX 4080. MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming закрепилась на девятом месте.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Похожа ситуация и в Mixrocenter, где в топ продаж по видеокартам входят ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti Trinity (799 долларов) и MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus (839 долларов).

Источник.