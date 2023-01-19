За последние несколько месяцев новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4000 неплохо себя зарекомендовали, несмотря на наценки у розничных продавцов. Тем не менее, до выхода GeForce RTX 4070 Ti первенство по популярности держала флагманская GeForce RTX 4090 за 1 599 долларов. Всё по причине того, что GeForce RTX 4080 в два раза дороже своего предшественника, а вот по производительности мощнее всего на 50-60%.
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GeForce RTX 4070 Ti тем временем выглядит гораздо привлекательнее: +75% к производительности и переплата в 200 долларов по сравнению с аналогичной моделью прошлого поколения. Ажиотаж на графический процессор заметен невооружённым глазом: за две недели с момента релиза карта выбилась на первое место по популярности у многих ритейлеров.
Немецкая сеть Mindfactory, например, за прошлую неделю по продажам видеокарт предоставляет следующую статистику:
- GeForce RTX 4070 Ti – 280 единиц
- GeForce RTX 3060 – 255 единиц
- Radeon RX 6700 XT – 180 единиц
- Radeon RX 7900 XTX – 120 единиц
- GeForce RTX 4090 – 90 единиц
- GeForce RTX 4080 – 80 единиц
6 из 10 самых продаваемых видеокарт в магазине Newegg – это Ada Lovelace. Первое место досталось Gigabyte GeForce RTX 4090, второе – Gigabyte GeForce RTX 4080. MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming закрепилась на девятом месте.
Похожа ситуация и в Mixrocenter, где в топ продаж по видеокартам входят ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti Trinity (799 долларов) и MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus (839 долларов).
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