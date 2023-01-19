Поставлен исторический рекорд по частотам.

Прошло уже несколько месяцев с момента релиза новых видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX. За это время было проведено много тестирований, призванных выяснить, так ли хорошо графические процессоры поколения RDNA3 справляются с заявленными нагрузками. Вчера порталу Computerbase удалось разогнать флагманскую RX 7900 XTX вплоть до 3,5 ГГц, однако не в играх

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Сообщается, что ускорители RX 7900 XTX и правда могут достигать впечатляющих тактовых частот, но только в синтетических тестах (бенчмарках). В играх ситуация совершенно иная. Так, Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ в Blender смогла покорить 3,5 ГГц, а в некоторых случаях доходила даже до 4 ГГц. Всё это при достаточно скромном потреблении в 400W. В то же время в играх видеокарта более 2,9 ГГц при потреблении в 500W выдать не могла. Вероятно, если бы не аппаратное ограничение в 500W, карта бы "выдавила" в играх 3 ГГц и более, но пока что ограничение обойти не удаётся.

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Важно подчеркнуть, что высокие тактовые частоты не всегда гарантируют желаемый уровень производительности: на повышенных частотах RX 7900 XTX умудряется проигрывать GeForce RTX 4080. Причина кажется довольно простой: несмотря на то, что ускоритель AMD первоначально ориентирован именно на игры, они используют слишком много аппаратных блоков, замедляя прирост частоты и, соответственно, производительности.

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