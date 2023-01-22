Много Assassin's Creed, мобильная Rainbow 6 и игра по вселенной Avatar.

Ещё недавно по сети ходили слухи о новой Assassin's Creed Mirage. Судя по некоторым данным, игра будет совсем не похожа на предыдущие тайтлы: из неё полностью уберут лутбоксы, микротранзакции и короткие эпизоды из реального мира, а акцент будет делаться на скрытных убийствах и стелсе – главной механике серии, о которой многие уже позабыли.

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По сообщениям известного инсайдера Тома Хендерсона, работающего сегодня в Insider Gaming, игра выйдет в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Любопытная деталь заключается в том, что в этом промежутке студия Ubisoft планирует выпустить ещё 10 игр. Инсайдер озвучил полный список:

The Division Heartland: условно-бесплатный шутер от третьего лица

xDefiant: условно-бесплатный шутер от первого лица; режим арены

Skull and Bones: action-adventure пошаговая тактика; сеттинг пиратства и морских сражений

Assassin's Creed Nexus: проект для VR (Oculus 2)

Rainbow 6 Mobile: шутер для мобильных устройств

Совместный проект с Netflix по серии Assassin's Creed: мобильные устройства

Avatar: Frontiers of Pandora: action-adventure с открытым миром, тематика вселенной "Аватара" режиссёра Джеймса Кэмерона

Assassin's Creed Mirage: action-adventure, тринадцатая часть серии, официальный преемник Assassin’s Creed Valhalla

Project Orland: только неподтверждённая информация

The Division Resurgence: условно-бесплатный шутер для мобильных устройств

Аssassin's Creed Codenamed Jade: открытый мир для мобильных устройств; сеттинг Китая в 215 г. до н.э.

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