Ещё недавно по сети ходили слухи о новой Assassin's Creed Mirage. Судя по некоторым данным, игра будет совсем не похожа на предыдущие тайтлы: из неё полностью уберут лутбоксы, микротранзакции и короткие эпизоды из реального мира, а акцент будет делаться на скрытных убийствах и стелсе – главной механике серии, о которой многие уже позабыли.
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По сообщениям известного инсайдера Тома Хендерсона, работающего сегодня в Insider Gaming, игра выйдет в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Любопытная деталь заключается в том, что в этом промежутке студия Ubisoft планирует выпустить ещё 10 игр. Инсайдер озвучил полный список:
- The Division Heartland: условно-бесплатный шутер от третьего лица
- xDefiant: условно-бесплатный шутер от первого лица; режим арены
- Skull and Bones: action-adventure пошаговая тактика; сеттинг пиратства и морских сражений
- Assassin's Creed Nexus: проект для VR (Oculus 2)
- Rainbow 6 Mobile: шутер для мобильных устройств
- Совместный проект с Netflix по серии Assassin's Creed: мобильные устройства
- Avatar: Frontiers of Pandora: action-adventure с открытым миром, тематика вселенной "Аватара" режиссёра Джеймса Кэмерона
- Assassin's Creed Mirage: action-adventure, тринадцатая часть серии, официальный преемник Assassin’s Creed Valhalla
- Project Orland: только неподтверждённая информация
- The Division Resurgence: условно-бесплатный шутер для мобильных устройств
- Аssassin's Creed Codenamed Jade: открытый мир для мобильных устройств; сеттинг Китая в 215 г. до н.э.
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