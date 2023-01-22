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Инсайдер назвал 11 готовящихся игр от Ubisoft до 31 марта 2024 года
Много Assassin's Creed, мобильная Rainbow 6 и игра по вселенной Avatar.
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Ещё недавно по сети ходили слухи о новой Assassin's Creed Mirage. Судя по некоторым данным, игра будет совсем не похожа на предыдущие тайтлы: из неё полностью уберут лутбоксы, микротранзакции и короткие эпизоды из реального мира, а акцент будет делаться на скрытных убийствах и стелсе – главной механике серии, о которой многие уже позабыли.

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По сообщениям известного инсайдера Тома Хендерсона, работающего сегодня в Insider Gaming, игра выйдет в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Любопытная деталь заключается в том, что в этом промежутке студия Ubisoft планирует выпустить ещё 10 игр. Инсайдер озвучил полный список:

  • The Division Heartland: условно-бесплатный шутер от третьего лица
  • xDefiant: условно-бесплатный шутер от первого лица; режим арены
  • Skull and Bones: action-adventure пошаговая тактика; сеттинг пиратства и морских сражений
  • Assassin's Creed Nexus: проект для VR (Oculus 2)
  • Rainbow 6 Mobile: шутер для мобильных устройств
  • Совместный проект с Netflix по серии Assassin's Creed: мобильные устройства
  • Avatar: Frontiers of Pandora: action-adventure с открытым миром, тематика вселенной "Аватара" режиссёра Джеймса Кэмерона
  • Assassin's Creed Mirage: action-adventure, тринадцатая часть серии, официальный преемник Assassin’s Creed Valhalla
  • Project Orland: только неподтверждённая информация
  • The Division Resurgence: условно-бесплатный шутер для мобильных устройств
  • Аssassin's Creed Codenamed Jade: открытый мир для мобильных устройств; сеттинг Китая в 215 г. до н.э.
    Источник.
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#ubisoft #игры #assassin&#x27;s creed #assassin&#x27;s creed mirage
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