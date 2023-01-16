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Kachka За пост начислено вознаграждение
В новой Assassin's Creed Mirage не будет лутбоксов, микротранзакций и вставок из современности
Авторы решили вернуть классическую модель.
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Несколько последних игр серии Assassin's Creed пользователям и фанатам явно не понравились. В частности, речь идёт об Odyssey и Valhalla. Основные претензии к тайтлам, особенно к последнему, заключались в следующем:

  • Слишком открытый и большой игровой мир
  • Затянутость сюжета
  • Возможность пропустить неинтересные части сюжета только за деньги
  • Огромное количество микротранзакций на все предметы
  • Стагнация боевой системы
  • Отсутствие акцента на скрытных убийствах
  • Практически полное отсутствие стелса

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К счастью, следующая игра, названная Assassin's Creed Mirage, будет совсем другой.

По словам творческого директора Ubisoft Стефана Будона, руководство студии на этот раз учло все просьбы геймеров и попыталось сделать Mirage более похожей на первые части Assassin's Creed, которые так высоко оценили пользователи.

Возвращение к старой модели геймдева означает, что, во-первых, в Mirage акцент будет делаться на раскрытии героев и уникальных стелс-убийствах, как это было раньше. Во-вторых, разработчики полностью уберут лутбоксы и микротранзакции. В-третьих, в новой части не будет коротких эпизодов из реального мира, часто прерывающих повествование.

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Сообщается, что игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox уже в этом году. Точная дата релиза пока что не уточняется.

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#ubisoft #игры #assasins creed
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