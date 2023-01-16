Авторы решили вернуть классическую модель.

Несколько последних игр серии Assassin's Creed пользователям и фанатам явно не понравились. В частности, речь идёт об Odyssey и Valhalla. Основные претензии к тайтлам, особенно к последнему, заключались в следующем:

Слишком открытый и большой игровой мир

Затянутость сюжета

Возможность пропустить неинтересные части сюжета только за деньги

Огромное количество микротранзакций на все предметы

Стагнация боевой системы

Отсутствие акцента на скрытных убийствах

Практически полное отсутствие стелса

реклама

К счастью, следующая игра, названная Assassin's Creed Mirage, будет совсем другой.

По словам творческого директора Ubisoft Стефана Будона, руководство студии на этот раз учло все просьбы геймеров и попыталось сделать Mirage более похожей на первые части Assassin's Creed, которые так высоко оценили пользователи.

Возвращение к старой модели геймдева означает, что, во-первых, в Mirage акцент будет делаться на раскрытии героев и уникальных стелс-убийствах, как это было раньше. Во-вторых, разработчики полностью уберут лутбоксы и микротранзакции. В-третьих, в новой части не будет коротких эпизодов из реального мира, часто прерывающих повествование.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Сообщается, что игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox уже в этом году. Точная дата релиза пока что не уточняется.