Сегодня утром, 14 января, в России резко перестало работать фирменное приложение Porsche, позволяющее дистанционно управлять многими функциями автомобиля прямо с телефона. По данным ассоциации "Российские автомобильные дилеры", очевидцы утверждают, что на Новый год приложение просто отключилось. Автомобили как будто потеряли с ним синхронизацию. Любое действие в мобильном приложении в реальности на машине никак не отражается.
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Бывший глава организации Олег Моисеев, как и дилер "Автодом", ситуацию подтвердили, заявив, что приложение не работает. О факте отключения известно и дилерам Porsche, но почему приложение перестало работать и когда ждать хороших новостей, они не знают.
Руководство "Автодома" сообщает, что проблемы с мобильным приложением Porsche в РФ начались ещё несколько месяцев назад, однако о полном его отключении речи не шло. Сейчас над решением проблемы уже работают специалисты. Стоит отметить, что аналогичные приложения от BMW, Audi или Mercedes работают в штатном режиме, никаких поломок с ними замечено не было.
Недавно мы рассказывали, что в Афганистане смогли сконструировать первый в истории страны суперкар, используя как основу двигатель от Toyota Corolla. Характеристики машины до сих пор держат в секрете. Известно только, что на разработку ушло более пяти лет.