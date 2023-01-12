Двойное убийство имело место быть только в Rainbow Six.

По данным СМИ, геймеру из глубинки США удалось нестандартным способом разнообразить свой игровой опыт в Rainbow Six Siege. Если так можно выразиться, он смог сделать ощущения от игры более реалистичными: настолько, что приехали два отряда полиции, провели задержание, обыскали дом и осмотрели всё имущество, а позже извинились и уехали.

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Утверждается, что неудачливый геймер, имя которого решили не называть, играя очередную сессию в свой любимый шутер, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, похвастался сокоманднику, что совершил в игре двойное убийство. Ситуацию естественно, обговорили, однако через несколько минут у двери геймера уже были слышны сирены полиции. Выяснилось, что когда он играл и разговаривал по голосовому чату, он случайно включил телефон и набрал 911 (служба спасения). Как раз в этот момент была произнесена фраза о двойном убийстве, которую правоохранители сочли как добровольное признание.

Адрес "злоумышленника" отследить не составило никакого труда, поэтому следующие несколько часов подряд он объяснял полицейским, что на самом деле никого не убивал, а всего лишь имел в виду достижения в компьютерной игре. После обысков правоохранители извинились за необходимые меры и уехали с миром. Играл ли геймер в Rainbow Six Siege после печального случая, неизвестно.

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