С конца прошлого года над миром висит новая угроза: возможная война между Китаем и Тайванем. Чтобы определить, какая сторона победит в конфликте и какими окажутся последствия открытого столкновения, Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) 24 раза провёл масштабную симуляцию боевых действий обеих сторон.
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По данным американских военных экспертов, если Китай решит пойти в атаку в 2026 г., это не приведёт к победе. В случае вторжения Пекина на Тайвань остров поддержат США и Япония, а потери окажутся огромными для всех. Эксперты оценивают их примерно следующим образом:
- США: 3,2 тыс. американских военнослужащих, 10-20 надводных кораблей, два авианосца
- Китай: 10 тыс. военнослужащих, все имеющиеся десантные силы, весь военно-морской флот
- Тайвань: 3,5 тыс. военнослужащих, весь флот, в том числе 26 современных эсминцев
- Япония: 26 надводных кораблей, 100 военных самолётов, несколько военных баз США
В исследовании отмечается, что если столкновение произойдёт, поставлять вооружения на Тайвань по "украинской модели" так просто не выйдет из-за неудобного географического расположения острова. В связи с этим, заявляет старший советник CSIS Марк Кинчиан, если тайваньцы захотят использовать какое-то конкретное вооружение во время возможной войны с Китаем, они должны его иметь до начала конфликта.
Важно подчеркнуть, что в центре не утверждают, что война между Китаем и Тайванем неизбежна: как раз наоборот, власти КНР могут и в дальнейшем использовать методы экономического давления.
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