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В США рассказали, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд долларов
Администрация Байдена к сегодняшнему дню выделила уже более 27 млрд долларов.
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Вчера, 6 января, администрация президента Америки Джо Байдена в очередной раз одобрила пакет военной помощи Украине на более 3 млрд долларов. За много месяцев подряд это один из крупнейших пакетов. Вечером Пентагон раскрыл информацию о том, что же именно передадут ВСУ. Отмечается, что во-первых, основным звеном станут 50 боевых машин Bradley, а также 100 бронетранспортеров M113. Во-вторых, в скором времени будут отправлены 55 противоминных транспортных средств MRAPs, 138 грузовых фургонов HUMVEEs, 18 гаубиц и столько же машин снабжения. В-третьих, пакет включает ракеты RIM-7 Sea Sparrow, предназначенные для ПВО.

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Остальные средства, предоставленные США:

  • 500 снарядов Excalibur дальностью 40-60 км
  • 1200 снарядов RAAM
  • 10 тыс. миномётных снарядов
  • 4 тыс. ракет Zuni типа "воздух-земля"
  • Снайперские винтовки, зимнее снаряжение и боеприпасы
  • Все необходимые боеприпасы для HIMARS
  • 2 тыс. противотанковых ракет
  • Приборы ночного видения

Как отмечают в Пентагоне, с начала правления администрация Байдена выделила Украине почти 25 млрд долларов военной помощи. С 2014 г. – 27 млрд долларов.

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О том, что США собираются отправить Украине M2 Bradley, напомним, стало известно ещё 5 января. Тогда об этом рассказали официальные лица США в конфиденциальном разговоре с Associated Press.
Источник.

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#сша #америка
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В США рассказали, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд долларов
kitava
15:36
В апреле мб подписать мир, когда после месяца СВО угроза ДНР миновала. Но тогда млрд прошли бы мимо.
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