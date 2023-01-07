Администрация Байдена к сегодняшнему дню выделила уже более 27 млрд долларов.

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

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10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Вчера, 6 января, администрация президента Америки Джо Байдена в очередной раз одобрила пакет военной помощи Украине на более 3 млрд долларов. За много месяцев подряд это один из крупнейших пакетов. Вечером Пентагон раскрыл информацию о том, что же именно передадут ВСУ. Отмечается, что во-первых, основным звеном станут 50 боевых машин Bradley, а также 100 бронетранспортеров M113. Во-вторых, в скором времени будут отправлены 55 противоминных транспортных средств MRAPs, 138 грузовых фургонов HUMVEEs, 18 гаубиц и столько же машин снабжения. В-третьих, пакет включает ракеты RIM-7 Sea Sparrow, предназначенные для ПВО.

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Остальные средства, предоставленные США:

500 снарядов Excalibur дальностью 40-60 км

1200 снарядов RAAM

10 тыс. миномётных снарядов

4 тыс. ракет Zuni типа "воздух-земля"

Снайперские винтовки, зимнее снаряжение и боеприпасы

Все необходимые боеприпасы для HIMARS

2 тыс. противотанковых ракет

Приборы ночного видения

Как отмечают в Пентагоне, с начала правления администрация Байдена выделила Украине почти 25 млрд долларов военной помощи. С 2014 г. – 27 млрд долларов.

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О том, что США собираются отправить Украине M2 Bradley, напомним, стало известно ещё 5 января. Тогда об этом рассказали официальные лица США в конфиденциальном разговоре с Associated Press.

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