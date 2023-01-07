Вчера, 6 января, администрация президента Америки Джо Байдена в очередной раз одобрила пакет военной помощи Украине на более 3 млрд долларов. За много месяцев подряд это один из крупнейших пакетов. Вечером Пентагон раскрыл информацию о том, что же именно передадут ВСУ. Отмечается, что во-первых, основным звеном станут 50 боевых машин Bradley, а также 100 бронетранспортеров M113. Во-вторых, в скором времени будут отправлены 55 противоминных транспортных средств MRAPs, 138 грузовых фургонов HUMVEEs, 18 гаубиц и столько же машин снабжения. В-третьих, пакет включает ракеты RIM-7 Sea Sparrow, предназначенные для ПВО.
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Остальные средства, предоставленные США:
- 500 снарядов Excalibur дальностью 40-60 км
- 1200 снарядов RAAM
- 10 тыс. миномётных снарядов
- 4 тыс. ракет Zuni типа "воздух-земля"
- Снайперские винтовки, зимнее снаряжение и боеприпасы
- Все необходимые боеприпасы для HIMARS
- 2 тыс. противотанковых ракет
- Приборы ночного видения
Как отмечают в Пентагоне, с начала правления администрация Байдена выделила Украине почти 25 млрд долларов военной помощи. С 2014 г. – 27 млрд долларов.
О том, что США собираются отправить Украине M2 Bradley, напомним, стало известно ещё 5 января. Тогда об этом рассказали официальные лица США в конфиденциальном разговоре с Associated Press.
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