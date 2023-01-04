Ежегодно агентство Resonance, занимающееся вопросами недвижимости и экономического развития разных стран, подводит итоги и называет ТОП-100 лучших городов мира по нескольким факторам. Учитываются следующие показатели:
- Количество достопримечательностей и парков
- Климатические условия
- Расположение
- Уровень преступности
- Степень развития городской инфраструктуры
- Доступность
- Количество аэропортов
- Уровень развития городского транспорта
- Рейтинг университетов
- Наличие магазинов с едой и шопингом
- Рейтинг ресторанов
- Ночные клубы
- Уровень жизни граждан
- Количество крупных корпораций
- Степень освещения в СМИ
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Ориентируясь на всё это, аналитики Resonance, проанализировав собранные данные, вывели ТОП-5 лучших городов в 2023 г.:
- Лондон – лидер сразу в нескольких категориях, в том числе "безопасность" и "доходы граждан"
- Париж – самое большое количество достопримечательностей и музеев
- Нью-Йорк – крупный деловой и туристический центр
- Токио – один из самых безопасных мегаполисов на планете
- Дубай – крупный деловой и туристический центр
Отдельно отметили столицу Украины – Киев, наградив город званием лучшего в мире. По сообщениям аналитиков, в Киеве продолжают работать инновационные рестораны с самой разнообразной кухней, а главным символом города является построенная в 11 веке Киево-Печерская Лавра.
В то же время авторы исследования выделили ещё пару интересных городов:
- Пекин – наибольшее количество международных корпораций и их штаб-квартир
- Бангкок – транспортный узел Юго-Восточной Азии
- Доха – самый высокий ВВП на душу населения
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