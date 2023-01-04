За ним идёт Лондон, Париж и Нью-Йорк.

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке

3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать

-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать

Ежегодно агентство Resonance, занимающееся вопросами недвижимости и экономического развития разных стран, подводит итоги и называет ТОП-100 лучших городов мира по нескольким факторам. Учитываются следующие показатели:

Количество достопримечательностей и парков

Климатические условия

Расположение

Уровень преступности

Степень развития городской инфраструктуры

Доступность

Количество аэропортов

Уровень развития городского транспорта

Рейтинг университетов

Наличие магазинов с едой и шопингом

Рейтинг ресторанов

Ночные клубы

Уровень жизни граждан

Количество крупных корпораций

Степень освещения в СМИ

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Ориентируясь на всё это, аналитики Resonance, проанализировав собранные данные, вывели ТОП-5 лучших городов в 2023 г.:

Лондон – лидер сразу в нескольких категориях, в том числе "безопасность" и "доходы граждан" Париж – самое большое количество достопримечательностей и музеев Нью-Йорк – крупный деловой и туристический центр Токио – один из самых безопасных мегаполисов на планете Дубай – крупный деловой и туристический центр

Отдельно отметили столицу Украины – Киев, наградив город званием лучшего в мире. По сообщениям аналитиков, в Киеве продолжают работать инновационные рестораны с самой разнообразной кухней, а главным символом города является построенная в 11 веке Киево-Печерская Лавра.

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В то же время авторы исследования выделили ещё пару интересных городов:

Пекин – наибольшее количество международных корпораций и их штаб-квартир

Бангкок – транспортный узел Юго-Восточной Азии

Доха – самый высокий ВВП на душу населения

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