Первые пользователи не жаловались.

Недавно студия CD Projekt RED наконец выпустила обновлённую версию The Witcher 3: Wild Hunt, которую так долго ждали геймеры. Даже несмотря на тот факт, что релиз прошлой игры (Cyberpunk 2077) мягко говоря не удался, геймеры всё равно полагали на апдейт огромные надежды. После выхода стало понятно, что двухгодовая работа на самом деле включает в себя несколько пользовательских модификаций и какое-то количество несущественных нововведение от CDPR, которые, если о них не почитать, можно в игре и не заметить. Кроме прочего, обновление в The Witcher 3 ломает оптимизацию: с новой версией не справляются даже самые топовые видеокарты вроде GeForce RTX 4090, не говоря уже о более бюджетных моделях.

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Позавчера мы писали, что решение проблемы с плохой оптимизацией предоставил модер с ником AliNT, разместивший на nexusmods ini-файл, который, следуя описанию, улучшает визуальные эффекты и возвращает "Ведьмака" на стадию играбельности. Первые пользователи, скачавшие мод, отмечали, что так и есть, однако впоследствии выяснилось, что дела обстоят наоборот.

Модификация AliNT не только ухудшает дальность обзора, мылит графику и меняет визуальную составляющую The Witcher 3, но ещё и практически не даёт прироста производительности: в среднем количество кадров увеличивается на 5-10%. В некоторых случаях модификация вообще ломает игру, и восстановить графику не удаётся даже после удаления злополучного файла.

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В CDPR проблему с оптимизацией обещают решить в самое короткое время.