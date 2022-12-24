16 декабря магазин Epic Games Store начал ежегодную праздничную раздачу игр, приуроченную к Новому году. За прошедшие дни игроки могли забрать много инди-тайтлов: какие-то из них интересные, какие-то – не очень. Сегодня, когда распродажа начинает медленно подходить к концу, в ней появляются известные проекты. Например, ограниченное количество времени геймеры могут бесплатно получить постапокалиптический шутер Metro: Lаst Light Redux (Redux – улучшенная версия, направленная в первую очередь на детализацию графики и окружающего мира).
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Игра является продолжением событий прошлой части – Metro 2033. В центре сюжета по-прежнему Артём, который год назад принял решение о ракетном ударе по Чёрным, после чего вступил в нейтральную миротворческую организацию "Спарта". В Metro: Lаst Light Артёму предстоит встретиться с последней выжившей особью Чёрных, высвободиться из плена фашистов Четвёртого рейха и принять множество сложных решений, от которых будет зависеть судьба всего метрополитена.
Стоит отметить, что россияне бесплатно забрать Metro: Lаst Light не смогут, потому что студия Deep Silver – разработчик игры, ушла из РФ и РБ. Чтобы получить тайтл, нужно создать новый аккаунт и "приобрести" игру с помощью VPN.
Судя по подсказкам от Epic, следующей бесплатной игрой во время новогодней раздачи станет популярная Death Stranding от Хидео Кодзимы. Вероятнее всего, это будет не режиссёрская версия, а стандартная.