Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Epic Games заплатит $520 млн за слежку за детьми и мошенничество с оплатой
Компания признала свою вину добровольно.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Все мы знаем магазин Epic Games Store как место, где постоянно скидки, а иногда хорошие игры дают абсолютно бесплатно. Но стоит рассмотреть магазин с другой стороны, как можно увидеть массу ошибок, если не преступлений. Несколько таких компания добровольно признала после расследования Федеральной торговой комиссии США (FTС).

реклама

По данным из открытых источников, Epic Games обвиняют в:

Массовых нарушениях закона о конфиденциальности детей

  • Компания открыто собирала данные о пользователях младше 13-ти лет посредством голосовых чатов, не уведомляя об этом их родителей. Более того, в связи с тем, что в играх Epic вроде Fortnite присутствует голосовой чат, дети сталкиваются с угрозами, оскорблениями и издевательствами, которые в редких случаях приводят даже к самоубийствам. За многочисленные нарушения в этой области магазин заплатит 275 млн долларов.

Прямом обмане пользователей

  • Инспекторам из FTC удалось выяснить, что Epic использовал скрытые и завуалированные уловки, призывающие купить тот или иной предмет. Благодаря неинтуитивным элементам интерфейса компания, вероятно, заработала миллионы. Всё это обойдётся Epic в 245 млн долларов.

Намеренной блокировке пользователей, желающих вернуть деньги

  • Многочисленные жалобы поступали на магазин из-за того, что он намеренно прятал кнопку отмены транзакции, а когда пользователи оспаривали дело через банк, их аккаунты попросту блокировались системой. Отдельные претензии были выдвинуты к механике удержания кнопки для подтверждения платежа в Fortnite, которая вызывает глубочайшие сомнения.
рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Утверждается, что общий штраф составит 520 млн долларов. Epic уже исправила почти все свои ошибки: ввела аккаунты для детей, разблокировала тысячи учётных записей и изменила некоторый функционал в играх.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#epic games #epic games store #fortnite #epic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Epic Games должна выплатить FTC более 500 миллионов долларов из-за Fortnite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
59
Из-за санкций иностранные производители российских процессоров отказываются их выпускать
16
Причина обвального падения цен на SSD - дешевая 3D NAND память YMTC китайского производства
5
NVIDIA подключит "тяжелую артиллерию" для спасения продаж
37
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
30
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 6-й: Wolfenstein The New Order
21
Новый модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
2
Новейший Bayraktar Akinci (Raider) - весит более 5 тонн, поднимается на 10км и несет до 1300кг
10
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
19
Почему танки остаются основной ударной силой СВО, и есть ли аналоги осколочно-фугасным снарядам
4
Китай запрещает экспорт чипов Loongson в Россию и другие страны
6
Зачем покупать брендовые видеокарты, и стоит ли переплачивать 25 000 рублей за стабильность и разгон
3
Россия намеревается возобновить производство восьмицилиндровых двигателей родом из 1960-х
11
Бюджетные и средне-бюджетные видеокарты NVIDIA и AMD продолжают дешеветь
11
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты NVIDIA – 6 моделей AMD для любого кошелька
11
GeForce RTX 5090 в 2024 году совершит самый большой рывок быстродействия в истории – Wccftech
23
Видеокарты Nvidia RTX 50 Blackwell принесут самый большой прирост производительности в истории
26
Тайвань оштрафует самого большого производителя полупроводников за инвестиции в Китае
+
Bloomberg - потери Европы из-за отказа от российского газа уже достигли $1 трлн
11
В Китае стартовали продажи доступных квантовых компьютеров – Gemini Mini стоит всего $8700
3

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
150
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
244
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
335
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
23
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
85
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
18
О самых неоптимизированных играх на ПК
35
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
166
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
150
Техноблоггинг, который мы заслужили
94

Сейчас обсуждают

Иван Романов
22:40
как вы яхту назовете.. назвали танк кроссовками вот и)
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
-=metallist=-
22:40
Плюс там тоже скорее всего есть распилы и откаты и цена скорее всего сильно завышенная на него.
Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
Вадим Андриевский
22:39
Не *изди , РФ зажиточная страна ! Люди уже 5090 ждут , 4090 - ни о чем , детский ценник.
Radeon RX 7900 XTХ оказалась неинтересна геймерам даже за $999 – NVIDIA захватывает рынок видеокарт
-=metallist=-
22:39
А что в нем должно быть ценного?
Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
-=metallist=-
22:38
А чего украинцы вообще решили волить под Царя восточного православного? Сарказм.
Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
Slava253
22:37
Ну процессоры от амд только сейчас стали слабее интела немного. До этого интел плелся в хвосте и целовал красный зад. Я себе сейчас взял 7700x за 349 баксов, материнку асус за 209 и еще в подарок дал...
Выход Radeon RX 7900 XTX провалился — GeForce RTX 4080 быстрее и гораздо дешевле
Андрей Степанов
22:35
Для эффективности надо пеленгатор на беспилотники быстро движущиеся вдоль линии фронта .
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Зю
22:34
Театр кретинов
Продолжение истории с "генералом-гранатометчиком" и последствия для его украинского коллеги
Slava253
22:33
Мне кажется что сейчас очень много статей в нете пишет нейросеть. Смотришь, статья про то что черное это черное а уже через пару минут пишут что черное это белое.
Выход Radeon RX 7900 XTX провалился — GeForce RTX 4080 быстрее и гораздо дешевле
Яяяяяяяя Бббббб
22:33
ладно, один +уй бы не взял я и за 600 баксов 7900хт даже)
Выход Radeon RX 7900 XTX провалился — GeForce RTX 4080 быстрее и гораздо дешевле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем