Компания признала свою вину добровольно.

Все мы знаем магазин Epic Games Store как место, где постоянно скидки, а иногда хорошие игры дают абсолютно бесплатно. Но стоит рассмотреть магазин с другой стороны, как можно увидеть массу ошибок, если не преступлений. Несколько таких компания добровольно признала после расследования Федеральной торговой комиссии США (FTС).

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По данным из открытых источников, Epic Games обвиняют в:

Массовых нарушениях закона о конфиденциальности детей

Компания открыто собирала данные о пользователях младше 13-ти лет посредством голосовых чатов, не уведомляя об этом их родителей. Более того, в связи с тем, что в играх Epic вроде Fortnite присутствует голосовой чат, дети сталкиваются с угрозами, оскорблениями и издевательствами, которые в редких случаях приводят даже к самоубийствам. За многочисленные нарушения в этой области магазин заплатит 275 млн долларов.

Прямом обмане пользователей

Инспекторам из FTC удалось выяснить, что Epic использовал скрытые и завуалированные уловки, призывающие купить тот или иной предмет. Благодаря неинтуитивным элементам интерфейса компания, вероятно, заработала миллионы. Всё это обойдётся Epic в 245 млн долларов.

Намеренной блокировке пользователей, желающих вернуть деньги

Многочисленные жалобы поступали на магазин из-за того, что он намеренно прятал кнопку отмены транзакции, а когда пользователи оспаривали дело через банк, их аккаунты попросту блокировались системой. Отдельные претензии были выдвинуты к механике удержания кнопки для подтверждения платежа в Fortnite, которая вызывает глубочайшие сомнения.

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Утверждается, что общий штраф составит 520 млн долларов. Epic уже исправила почти все свои ошибки: ввела аккаунты для детей, разблокировала тысячи учётных записей и изменила некоторый функционал в играх.

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