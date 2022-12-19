Всё это собираются сделать до 2030 г.

Как утверждает "Коммерсант", в России собираются серьёзно взяться за создание собственной игровой индустрии. Главным образом в разработке конкурентоспособных продуктов поможет федеральный проект под названием "Игровая индустрия будущего", реализацию которого планируют к 2030 г. В зависимости от степени проработки проект потребует от 7 до 50 млрд рублей чистыми инвестициями.

реклама

Отмечается, что "Игровая индустрия будущего" будет выстраиваться по трём разным схемам:

Стабилизационный сценарий

Полная реконструкция российской гейминговой индустрии, выход РФ в ТОП-20 разработчиков в мире. Дедлайн: 2030 г. Стоимость: 7 млрд рублей.

Амбициозный сценарий

Некий резкий "отраслевой прорыв". В чём он будет заключаться и какие стадии потребуется пройти, не уточняется. Дедлайн: 2030 г. Стоимость: 20 млрд рублей.

Лидерский сценарий

Россия будет выпускать полномасштабные Triple-A проекты, способные конкурировать с западными продуктами. Отечественные игры будут использоваться в качестве инструмента мягкой силы наподобие Call Of Duty. Дедлайн: 2030 г. Стоимость: 50 млрд рублей.

Не в зависимости от сценария, проект в любом случае подразумевает под собой:

Создание и выпуск двух игровых консолей для конкуренции с Sony PlayStation 5 (на тот момент, вероятно, PlayStation 6) и Microsoft Xbox Series X/S

Разработка минимум 25 видеоигр с минимальным бюджетом в 6,5 млрд рублей на каждую

Разработка минимум 40 видеоигр с минимальным бюджетом в 1,6 млрд рублей на каждую

Релиз обозначенных игр как на ПК, так и на консолях отечественного производства

Создание российского аналога студии Electronic Arts, которая поставит на поток выход интересных и необходимых обществу игр

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Для такого амбициозного проекта потребуются минимум 40 тыс. специалистов, готовых с головой окунуться в работу, и пять т.н. "геймдев-городов". Откуда будут брать средства, пока неизвестно.