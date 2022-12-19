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В России планируют создать свою Electronic Arts, выпустить две консоли и десятки топовых AAA-игр
Всё это собираются сделать до 2030 г.
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Как утверждает "Коммерсант", в России собираются серьёзно взяться за создание собственной игровой индустрии. Главным образом в разработке конкурентоспособных продуктов поможет федеральный проект под названием "Игровая индустрия будущего", реализацию которого планируют к 2030 г. В зависимости от степени проработки проект потребует от 7 до 50 млрд рублей чистыми инвестициями.

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Отмечается, что "Игровая индустрия будущего" будет выстраиваться по трём разным схемам:

Стабилизационный сценарий

  • Полная реконструкция российской гейминговой индустрии, выход РФ в ТОП-20 разработчиков в мире. Дедлайн: 2030 г. Стоимость: 7 млрд рублей.

Амбициозный сценарий

  • Некий резкий "отраслевой прорыв". В чём он будет заключаться и какие стадии потребуется пройти, не уточняется. Дедлайн: 2030 г. Стоимость: 20 млрд рублей.

Лидерский сценарий

  • Россия будет выпускать полномасштабные Triple-A проекты, способные конкурировать с западными продуктами. Отечественные игры будут использоваться в качестве инструмента мягкой силы наподобие Call Of Duty. Дедлайн: 2030 г. Стоимость: 50 млрд рублей.

Не в зависимости от сценария, проект в любом случае подразумевает под собой:

  • Создание и выпуск двух игровых консолей для конкуренции с Sony PlayStation 5 (на тот момент, вероятно, PlayStation 6) и Microsoft Xbox Series X/S
  • Разработка минимум 25 видеоигр с минимальным бюджетом в 6,5 млрд рублей на каждую
  • Разработка минимум 40 видеоигр с минимальным бюджетом в 1,6 млрд рублей на каждую
  • Релиз обозначенных игр как на ПК, так и на консолях отечественного производства
  • Создание российского аналога студии Electronic Arts, которая поставит на поток выход интересных и необходимых обществу игр
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4 вида RTX 4090 в Регарде

Для такого амбициозного проекта потребуются минимум 40 тыс. специалистов, готовых с головой окунуться в работу, и пять т.н. "геймдев-городов". Откуда будут брать средства, пока неизвестно.

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#игры #игровая индустрия
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