Как утверждает "Коммерсант", в России собираются серьёзно взяться за создание собственной игровой индустрии. Главным образом в разработке конкурентоспособных продуктов поможет федеральный проект под названием "Игровая индустрия будущего", реализацию которого планируют к 2030 г. В зависимости от степени проработки проект потребует от 7 до 50 млрд рублей чистыми инвестициями.
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Отмечается, что "Игровая индустрия будущего" будет выстраиваться по трём разным схемам:
Стабилизационный сценарий
- Полная реконструкция российской гейминговой индустрии, выход РФ в ТОП-20 разработчиков в мире. Дедлайн: 2030 г. Стоимость: 7 млрд рублей.
Амбициозный сценарий
- Некий резкий "отраслевой прорыв". В чём он будет заключаться и какие стадии потребуется пройти, не уточняется. Дедлайн: 2030 г. Стоимость: 20 млрд рублей.
Лидерский сценарий
- Россия будет выпускать полномасштабные Triple-A проекты, способные конкурировать с западными продуктами. Отечественные игры будут использоваться в качестве инструмента мягкой силы наподобие Call Of Duty. Дедлайн: 2030 г. Стоимость: 50 млрд рублей.
Не в зависимости от сценария, проект в любом случае подразумевает под собой:
- Создание и выпуск двух игровых консолей для конкуренции с Sony PlayStation 5 (на тот момент, вероятно, PlayStation 6) и Microsoft Xbox Series X/S
- Разработка минимум 25 видеоигр с минимальным бюджетом в 6,5 млрд рублей на каждую
- Разработка минимум 40 видеоигр с минимальным бюджетом в 1,6 млрд рублей на каждую
- Релиз обозначенных игр как на ПК, так и на консолях отечественного производства
- Создание российского аналога студии Electronic Arts, которая поставит на поток выход интересных и необходимых обществу игр
Для такого амбициозного проекта потребуются минимум 40 тыс. специалистов, готовых с головой окунуться в работу, и пять т.н. "геймдев-городов". Откуда будут брать средства, пока неизвестно.