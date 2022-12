"За такие деньги никто не будет покупать игры на ПК".

Некоторое время назад, во время презентации The Game Awards 2022, геймеров на персональных компьютерах порадовали хорошей новостью: спустя всего полгода после выхода на PlayStation эксклюзивный ремейк The Last of Us Part I появится на ПК.

Что любопытно, во время релиза ремейка известной игры Sony решила, что на PlayStation 5 он будет стоить полную цену: 70 долларов для рынка США и 80 долларов для Европы. Тогда многие геймеры возмутились "жадностью" Sony, заявив, что ремейк не может стоить как полноценная игра. Более того, фанаты игры, которые приобрели оригинальную первую часть The Last of Us еще на PlayStation 3 и PlayStation 4, после выхода ремейка ожидали, что получат его либо бесплатно, либо смогут купить со скидкой, однако Sony в ответ лишь предложила им оплатить полную стоимость.

Возмущению игроков не стало предела, как только были опубликованы цены на ремейк для ПК: за него просят 50 и 60 долларов соответственно. Владельцы консолей в комментариях пишут, что после этого они начали ещё больше недолюбливать эпоху Джима Райана, а один из пользователей справедливо описал ситуацию так: "Почему The Last of Us на ПК на 20 долларов дешевле чем на PlayStation? Потому что за такие деньги игры на ПК покупать никто не будет".