Игра выйдет в полночь 14 декабря.

Недавно мы писали, что студия CD Projekt RED уже некоторое время работает над бесплатным обновлением для культовой игры The Witcher 3: Wild Hunt. Бесплатный апдейт будет доступен всем пользователям, которые имеют хотя бы одну лицензионную копию тайтла.

реклама

Тогда мы рассказывали, что обновление принесёт, во-первых, много полезных модов, ранее считавшихся неофициальными. Например, HDMR – HD Monsters Reworked Mod, добавляющий монстрам полностью переработанные текстуры, или FCR3 – Immersion and Gameplay, делающий погружение в события игры более реалистичным. Во-вторых, команда разработчиков изменила сам геймплей, проработав меню для вызова знаков, карту, графику, сюжет, диалоги, локализацию и много чего другого.

Вчера стало известно, в какое время игра выйдет в разных странах. По данным CDPR, релиз большого обновления в РФ на консолях PlayStation можно ждать 14 декабря в полночь. На ПК и приставках Xbox игра будет доступна с 03:00 по МСК.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

The Witcher 3, напомним, вышла в мае 2015 г. В апреле 2021 г. CD Projekt RED в финансовом отчёте объявила, что за всё время игра продалась тиражом более 30 млн копий. Сейчас, вероятно, эта цифра превышает 35 млн, а возможно и доходит до 37 млн копий.