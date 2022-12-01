Но нужно быть осторожным (карты после майнинга)

Долгое время после того как Биткоин начал дорожать, а за ним потянулись все остальные криптовалюты, самые популярные средне-бюджетные видеокарты было сложно найти по даже в два раза превышающим рекомендованную стоимость ценам. С начала этого года ситуация начала улучшаться, а окончательно все точки расставил переход альткоина Ethereum на протокол Proof Of Stake, предполагающий, что теперь монеты нельзя добывать с помощью мощностей вычислительного оборудования.

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Вместе с тем, как уже не раз говорилось, сильно подешевели игровые видеокарты. Особенно заметно это на примере США и Китая, где за некоторые б/у-модели просят смешные деньги.

Так, на маркетплейсе AliExpress Gigabyte GeForce GTX 1060 3Gb будет стоить всего 5 200 рублей. За ASUS GeForce GTX 1660 Ti 6Gb просят 8 900 рублей. GeForce RTX 2060 Super от китайской компании Jieshuo можно найти за 12 500 рублей, аналогичная версия от MSi стоит на 100 рублей дороже.

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Перед покупкой видеокарт после майнинга нужно понимать, что шанс выхода из строя у них повышен, потому что они долго работали под большими нагрузками, иногда не в самых открытых для свежего воздуха помещениях. Тем не менее, судя по отзывам, какие-либо поломки случаются довольно редко, а продавцы перед отправкой чистят и ремонтируют устройства. Гарантию на них, соответственно, можно не ждать.