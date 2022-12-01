Финансирование будет осуществляться Европой и США.

Как известно, недавно президент Украины Владимир Зеленский подал заявку от Одессы на проведение в городе "Экспо-2030" Обращаясь к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, Зеленский заявил, что по ориентировочным подсчётам, восстановление Украины с учётом ремонта всей поврежденной инфраструктуры на данном этапе обойдется минимум в один триллион долларов.

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Чтобы частично облегчить эту сумму, в офисе президента согласились продвигать т.н. программу "шефства", позволяющую западным партнёрам выбрать город, область или конкретное предприятие, и заниматься его восстановлением. Утверждается, что в программе уже заинтересовались многие страны, в том числе Франция, Нидерланды, Дания, Италия, Польша, Чехия, Латвия, Швейцария, Австрия, Канада, Япония, Австралия, США, Греция, Швейцария, Финляндия, Британия и ряд других стран.

Стоит отметить, что ещё летом власти Украины оценивали стоимость восстановления страны в 750 млрд долларов. По некоторым оценкам, ремонт только энергетической инфраструктуры будет стоит около 2 млрд долларов.

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Напомним, 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую Россию выплачивать Украине репарации, а сейчас, сообщает Bloomberg, европейские политики обсуждают инициативу передачи Украине замороженных российских активов в их полном объеме.